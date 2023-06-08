Врятував від потопу більше 130 людей: на Херсонщині трагічно загинув військовий

Через дії російських окупантів в Херсонській області загинув український військовий - начальник координаційного штабу добровольчого формування "Феміда" у складі 124-ї бригади ТРО Володимир Кавулич. Про це повідомила його дружина Анастасія на своїй сторінці в Facebook.
Володимир разом з побратимами організували рятувальну операцію після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС. Вони рятували постраждалих людей, тварин у той момент, коли окупанти обстрілювали українські землі, щоб завдати більшої шкоди.
За даними Анастасії, група під керівництвом Володимира врятувала понад 130 жителів Херсонщини. Човен, у якому був чоловік, потрапив у сильну течію. Разом з Володимиром загинув і його побратим "Юг".
"Він (Володимир - Главред) був найбільш люблячим і вірним чоловіком. Найкращим татом для нашого синочка Лева. Не писатиму тут про особисті моменти, адже ціле наше життя не вмістити в один пост. 5-го липня було б 10 років, як ми разом, а 1-го вересня ми святкували б 8-му річницю шлюбу", - пише Анастасія.
Вона згадує про свого коханого як про чоловіка зі сміливою вдачею та сильним характером. Володимир любив Україну та боровся за краще майбутнє для неї.
Ситуація в Херсонській області
Країна-агресорка Російська Федерація 6 червня вночі здійснила підрив Каховської гідроелектростанції. За даними військової розвідки Міноборони України, вибух стався о 2:30 ночі. ГЕС повністю зруйнована.
Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у низці населених пунктів на лівому березі Дніпра сталася екологічна катастрофа - вода зі водосховища стала затоплювати населені пункти. Почалася евакуація. У Херсонській обласній військовій адміністрації заявили про прибуття води до житлових районів.
У місті Олешки на Херсонщині критична ситуація.В Олешках мало сухої території.
За даними Херсонської ОВА на 8:00 8 червня, на правобережжі області підтоплено 20 населених пунктів. Евакуація людей триває.
Дивіться відео про те, яка ситуація в Херсонській області:
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