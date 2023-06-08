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Слова Буданова не стали реальністю: ГУР - про те, чому ЗСУ ще не зайшли до Криму

Ангеліна Підвисоцька
8 червня 2023, 20:02 оновлено 8 червня, 20:31
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В українській розвідці запевняють, що українські військові зайдуть до Криму ще до холодів.
Кирило Буданов, Крим
У ГУР пояснили, чому ЗСУ досі не зайшли до Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Глава ГУР Кирило Буданов стверджував, що українським військовим вдасться зайти в Крим вже навесні цього року. Однак ЗСУ поки не просунулися в цьому напрямку. Представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю Українській правді пояснив, чому це так і не сталося.

Він стверджує, що корективи відбуваються постійно, але загальна ситуація вказує на те, що Україна поверне Крим. Водночас він стверджує, що ЗСУ зайдуть на півострів ще до початку холодів.

"І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими ... Зараз йде активна фаза дій українських сил безпеки і оборони, я думаю, що неправильно обговорювати конкретні дати. Але думаю, що буде тепло", — сказав Юсов.

Повернення Криму в Україну

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна вже почала контрнаступ. По всій лінії фронту йдуть інтенсивні бої. Українські війська застосовуватимуть західну зброю для нанесення ударів по російських загарбниках у Криму та на Донбасі.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що ЗСУ влітку звільнятимуть Крим і в рамках кампанії можуть зайти на півострів. Як вважає Світан, угруповання РФ в 150 тисяч військ не стримає просування українських військових.

Керівник бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин побоюється, що ЗСУ можуть легко вийти на кордони 1991 року. Ватажок вагнерівців вважає, що армія України битиме по Криму і Кримському мосту, а на Росію в цілому чекає "нехороший сценарій".

Дивіться відео про те, що буде з Кримом після підриву Каховської ГЕС:

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