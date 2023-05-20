"Багато ракет, дуже чутно": у Маріуполі та Токмаку прогриміли потужні вибухи

Місцеві жителі пишуть про гучні вибухи, що прогриміли в Маріуполі.

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У Маріуполі гримлять вибухи / Telegram

У суботу вранці, 20 травня, в захопленому РФ Маріуполі Донецької області прогриміли потужні вибухи.

Місто було атаковане "далекобійними ракетами", повідомляють пропагандисти РФ.

Зазначається, що нібито удар було завдано ЗСУ "з північного заходу".

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У месенджерах місцеві жителі пишуть про гучні вибухи в Маріуполі.

"Лівий дуже чутно";

"Ілліча теж чути";

"Віддалений звук літака і зараз так само";

"Багато ракет на Маріуполь".

"Бавовна" в Маріуполі / Telegram

Крім того, в Мережі також опубліковані повідомлення про вибухи, що прогриміли в окупованому РФ Токмаку Запорізької області.

На записі чітко чути звуки вибухів, що лунають.

Дивіться відео - в Токмаку гучна "бавовна":

У Токмаку прогриміли вибухи / скріншот

Раніше в окупованому Луганську прогриміли нові вибухи. Після цього над містом з'явився великий стовп густого диму.

Приліт припав по будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де розташовувалися військові РФ.

Як стверджують російські пропагандисти, внаслідок вибуху ймовірно є знищені та поранені окупанти.

Нагадаємо, вибух великої сили прогримів у тимчасово окупованому Росією Луганську.

При цьому місцеві жителі повідомляють, що перед вибухами нібито було чути шум, що нагадує по звуку ракету.

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