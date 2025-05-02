Споживачі платять більше: названо пристрої, що збільшують чек за електроенергію

Телевізори, ігрові приставки та кухонні пристрої споживають енергію навіть у режимі очікування.

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Побутові прилади споживають енергію в режимі очікування / Колаж: Главред, фото: pixabay

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Побутові прилади споживають енергію в режимі очікування

Режим економії допоможе заощадити до 5500 грн на рік

Деякі побутові прилади продовжують споживати електроенергію навіть у неробочому стані, заявив експерт з енергетики та інженер-теплотехнік компанії iHeat Стівен Дей.

Навіть коли прилади, як-от мікрохвильовки, кавомашини або електричні чайники, не використовуються, вони продовжують витрачати електроенергію - і непомітно збільшують рахунки, пише Express.

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"Багато хто не усвідомлює, що телевізори, ігрові приставки та кухонні пристрої споживають енергію в режимі очікування. Той самий цифровий годинник на мікрохвильовці або маленький світловий індикатор на телевізорі здаються нешкідливими, але вони тягнуть електрику цілодобово", - зазначає експерт.

Він попередив, що телевізор може "з'їдати" від 5 до 10 фунтів стерлінгів (270-550 грн) на рік, навіть якщо ви ним не користуєтеся. Ігрова консоль, просто підключена до розетки, додає до 8 фунтів (близько 443 грн) до річного рахунку. А залишені в розетці зарядки для телефонів, ноутбуків і планшетів теж продовжують споживати струм - навіть якщо не заряджають пристрій. Ба більше, це може бути небезпечно.

/ Главред

Спосіб економії електроенергії

Він радить почати з простого - відключати прилади від мережі, якщо вони не використовуються, і не залишати зарядки в розетці. Ці, здавалося б, дрібниці можуть заощадити до 100 фунтів стерлінгів на рік (приблизно 5500 грн).

Також експерт рекомендує використовувати енергозберігаючі функції, наприклад, вмикати "екорежим" на телевізорах, і за можливості переходити на енергоефективну техніку: сучасні моделі з низьким споживанням енергії, LED-лампи та розумні пристрої.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні обмежують постачання електроенергії. Українська енергосистема продовжує відновлюватися після ворожих атак.

Як повідомляв раніше Главред, відключення світла повернуться - стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графіки. Лютий в Україні може бути складним.

Раніше в Укренерго зробили заяву щодо відключення електроенергії в Україні в лютому. Стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову введені через морози.

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