Українців попередили про ріст комуналки аж до 20%: названо неочікувану причину

На жаль, в умовах війни ворожий інцидент може стати підставою для прискореного підвищення тарифів.

Що буде з тарифами в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Попенко:

Чому комунальні послуги стають розкішшю для українців

Які можливі наслідки для тарифів через атаки РФ

Міністерство економіки очікує, що у 2026–2028 роках ціни на електроенергію для побутових споживачів зростатимуть щороку на 15% (плюс-мінус 5%). Водночас, за оцінками експерта з питань ЖКГ Олега Попенка, реальне подорожчання може виявитися ще вищим - аж до 20%. На жаль, причиною може стати і обстріл з боку Росії.

Ризик підвищення тарифів через атаки по інфраструктурі

Окремо Попенко звернув увагу на ризик повторних атак Росії на критичну інфраструктуру. Це, за його словами, може стати підставою для прискореного підвищення тарифів.

''Уже зараз анонсується ризик нових обстрілів Росією критичної інфраструктури в опалювальний сезон. Це може стати формальною підставою для прискореного зростання тарифів. Подібну схему вже використовували 2024 року, коли обстріли стали приводом для позапланового підвищення. Теоретично в разі повторення атак зростання тарифів можливе ще 2025 року, однак найімовірніше, що чергове підвищення відбудеться з 1 червня 2026 року'', - зазначив експерт у коментарі Главреду.

Низька платоспроможність населення

Також вагомою проблемою, на думку аналітика, є низька платоспроможність українців. За його словами, вже сьогодні 50–60% домогосподарств не можуть оплатити навіть елементарні рахунки. Борги населення перевищили 120 млрд грн, і ця цифра лише зростатиме. Субсидій бракує, а їхній обсяг щороку скорочують.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Главред - інфографіка

Економічна доцільність тарифного зростання

Попенко також поставив під сумнів економічну доцільність підвищення тарифів на газ і електроенергію.

''Поточний тариф у 4,32 грн повністю покриває витрати Енергоатому та обленерго. Твердження про те, що Енергоатом стане збитковим через дешеву електроенергію для населення, не відповідають дійсності. Частину електроенергії дійсно продає Енергоатом, частину - Гідроенерго для покриття пікових навантажень, причому прибутковість останнього сягає 500%'', - надає цифри експерт.

Тому, за словами Попенка, розмови про збитковість компаній – перебільшення. По суті, на його думку, тарифи давно перетворилися на квазіподатки.

Ціни на комунальні послуги - новини України

Нагадаємо, Главред попереджав про зміни, які набули чинності в останній день липня 2025 року. Тепер в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години.

А ось вартість газу для українців не зміниться щонайменше до квітня. При цьому суми в платіжках за газ можуть відрізнятися для різних регіонів країни.

В той же час, експерти попереджали, що в українців може виникнути заборгованість за газ. Громадянам пояснили, що зробити, щоб борг не нараховувався.

Більше економічних новин:

Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

