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Вода на Херсонщині починає спадати: за ніч рівень знизився на 20 см – ОВА

Альона Вороніна
9 червня 2023, 10:25 оновлено 9 червня, 10:31
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Зараз в середньому по правобережжю вода тримається на відмітці 5,38 м, а по Херсону − 5,35 м. Затоплено 3 624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини.
Херсонская область
Вода на Херсонщині починає спадати/ колаж: Главред, фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області, Офіс президента України

У Херсонській області вже починає знижуватися рівень води – за ніч на 9 червня він впав на 20 см. Але поки що він досі залишається високим. Евакуація людей і тварин продовжується.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram. Він зазначає, що зараз в середньому по правобережжю вода тримається на відмітці 5,38 м, а по Херсону − 5,35 м.

"Попередньо на сьогоднішній ранок (9 червня – ред.) затоплено 3 624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини. На ранок евакуювали 2 352 людини. Рятуємо і друзів наших менших − евакуйовано близько 550 тварин", – розповів Прокудін.

Голова ОВА просить людей виїжджати

Очільник ОВА заликав місцевих мешканців у регіонах, які підтоплені водою, за можливості покидати ці території, а не намагатися пересидіти. Прокудін наголосив, що влада допоможе з евакуацією, розселенням і матеріальною допомогою.

"Усі служби працюють цілодобово, кожен тримає свій фронт − і ніхто не скаржиться. Єдине, чого нам бракує − це лише часу. 24 годин на добу мало, щоб вирішити усі питання. Але ми створили кол-центр 0 800 101 102, який оперативно прийматиме всі дзвінки", – зазначив голова Херсонської ОВА.

Також він закликав усіх волонтерів з човнами, які планували допомогти у проведенні рятувальної операції, утриматися від відвідування Херсона через те, що місто регулярно обстрілюють російські окупанти. Обстріли лише посилилися. Прокудін зазначив, що влада повідомить, коли буде потрібна допомога у проведенні евакуації, а поки що є достатньо сил і засобів для проведення порятунку людей і тварин.

  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України
  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України
  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України
  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України
  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України
  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України
  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України
  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України
  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України

Рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись

У той же час в Укргідроенерго повідомили, що у Каховському водосховищі продовжує знижуватися рівень води. За минулу добу він впав ще на метр, а загалом від ранку 6 червня він впав на 4,7 метра.

Станом на 08:00 п’ятниці, 9 червня, рівень води Каховського водосховища становить 11,74 м.

Також в Укргідроенерго зазначили, що гідроелектростанції компанії продовжують максимально накопичувати воду у верхніх водосховищах Дніпра, щоб мати запаси.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Дивіться відео, як врятовані чотирилапі оговтуються від пережитого жаху на Херсонщині:

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