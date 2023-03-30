Управління майном Лаври перейшло до держави, а суд відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП - Ткаченко

Уряд визнав таким, що втратив чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича.

Управління майном Лаври перейшло до держави, а суд відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП / УНІАН

Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", а управління майном заповідника перейшло до держави.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці в Facebook.

"Суд відмовив у забезпеченні позову у справі №910/4552/23 від УПЦ до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови від договору, застосування наслідків недійсності розірвання договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", - йдеться в повідомленні рішення суду.

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Києво-Печерська лавра перейшла до держави

Олександр Ткаченко повідомив, що уряд визнав таким, що втратив чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р.No 519 "питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української Православної церкви будівель і споруд".

"Низкою законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, тому що саме держава є власником цих об'єктів", - написав він.

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, в результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що мова не йде про закриття монастиря в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, а мовою богослужіння буде древній слов'янський і український. Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в Лаврі. Він підкреслив, що залишитися можуть ті, хто відкине беззаконну владу Москви.

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