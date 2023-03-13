УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Апокаліпсис почнеться в Україні": Паша -"Мерседес" почав бунт і відмовився виселятися з Лаври

13 березня 2023, 18:46
За словами церковників УПЦ МП, їм не було надано законних підстав для виселення.
Патріархату Павло (Петро Лебідь)
Митрополит Павло (Петро Лебідь) / скріншот

Митрополит УПЦ Московського патріархату Павло (Петро Лебідь) не хоче залишати територію нижньої Лаври, незважаючи на вимогу Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

Лебідь заявив, що "буде боротися до кінця", хоча вони повинні звільнити нижню Лавру до 29 березня.

"Ми не маємо наміру виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на боці людини. Нам погрожувати, що з нами розправляться, - це не 17-й рік. Сьогодні є Всесвітня спільнота, є якась культура. Ми ще не починали молитися так старанно, щоб Господь показав диво, але, напевно, все ж, нас змусять. Ми не колаборанти, ми громадяни своєї держави, ми люди, які тут живуть з 1988 року, у багатьох немає іншого місця, як тут. Нас ніхто не зможе відірвати від любові Божої", - йдеться в заяві.

відео дня

За словами церковників УПЦ МП, їм не було надано законних підстав для виселення.

"29 березня ми повинні - ченці, понад 200 осіб, — покинути стіни Києво-Печерської Лаври, свій будинок. Онуки вождів революції, гонителів Церкви Христової сьогодні прикриваються благами. Не напевно, а точно: Апокаліпсис почнеться в Україні", — зазначив митрополит, який є настоятелем розміщеного в нижній Лаврі чоловічого монастиря УПЦ МП.

Успенський і Трапезний собор Лаври повернули державі

Українська Православна Церква (МП) орендувала у держави два головних храми Києво-Печерської Лаври-Успенський і Трапезний собор. Термін оренди завершився 31 грудня 2022 року.

1 січня 2023 року УПЦ (МП) не пустили на територію соборів.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) виступив зі зверненням до президента Володимира Зеленського і закликав державу не забирати в УПЦ (МП) право на користування храмами в Лаврі.

Втім, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що міністерство не рекомендуватиме Національному заповіднику Києво-Печерська Лавра продовжувати угоду з УПЦ (МП).

Читайте також:

УПЦ МП Україна
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:30

Argentem Creek Partners викрили на поширенні дезінформації для захоплення української GNT Group актуально

20:26

Олександр Невзоров. Хто такі росіяни?Відеоблоги

20:19

Кабмін запропонував Раді збільшити "військовий" бюджет на пів мільярда гривеньВідео

20:06

"Хамка стара": Лариса Доліна закотила моторошний скандал у прямому ефірі росТБВідео

19:55

Нашкодите самі собі: ці речі категорично не можна купувати в секонд-хендіВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:54

"Залякують дезертирів": офіцер ЗСУ розповів про підступну тактику росіян з білим прапоромВідео

19:53

"Подивися на себе, які ще тобі вареники": Поплавський образив студенткуВідео

19:51

Пєсков закотив істерику через Києво-Печерську Лавру і заявив, що РФ продовжить вбивати українцівВідео

19:40

В ЄС затвердять план купівлі снарядів для України наступного тижня - BloombergВідео

Реклама
19:20

Нам треба дякувати долі за тупість наших ворогівПогляд

19:05

Пенсійний фонд запустив тотальні перевірки: хто ризикує залишитися без виплатВідео

18:46

"Апокаліпсис почнеться в Україні": Паша -"Мерседес" почав бунт і відмовився виселятися з ЛавриВідео

18:42

Російський режисер збирається зняти фільм про дітей з Бахмута: в Мережі палає скандал

18:34

Викрадення дітей та ракетні обстріли: Міжнародний суд відкриє справи проти РФВідео

18:33

Чому 14 березня не можна мити підлогу в будинку: прикмети і що заборонено робитиВідео

18:24

"Він у раю, бо у пеклі вже побував": у бою за Бахмут загинув командир роти "Холодного яру"Відео

17:54

Як дізнатися яка енергетика в квартирі: небезпечні ознаки поганої енергіїВідео

17:48

Коли скасують воєнний стан: астролог назвав найважливішу дату для України в битві з РосієюВідео

17:46

Ведучий Оскара-2023 "добив" Уілла Сміта за минулорічний скандал з ляпасомВідео

17:28

Шакіра "запалила" на шоу і засвітила білизну з-під штанівВідео

Реклама
17:20

"Є суттєві просування ворога": Жданов розповів, чи зможе РФ продовжити наступ після боїв за БахмутВідео

17:15

Заплакана поверталася з могили: кохану загиблого "Да Вінчі" зупинили через "п'яний вигляд"Відео

17:10

Предки остерігалися і нам передали: що буде, якщо подарувати даренеВідео

16:54

Страх "бавовни" : у Москві масово вирубують ліси для установки комплексів ППО

16:51

"Будуть досягнуті тільки військовим шляхом": у Путіна озвучили нові цілі у війні з УкраїноюВідео

16:38

Чим небезпечний високий тиск і чи можна вилікувати гіпертензію: терапевт розвіяла міфиВідео

16:29

Непідвладна рокам: 54-річна Кайлі Міноуг показала зразкові ніжки в кокетливому міні

16:12

Чому шкідливо спати на животі: до яких наслідків призводить улюблена поза для снуВідео

16:09

В Україну увірветься сніговий циклон: синоптик розповів, коли прийде спекаВідео

15:34

Розвал України та довічне президентство Януковича: Царьов злив плани ПР

15:16

Як зрозуміти, що ти токсична людина, і назавжди впоратися з цим недолікомВідео

15:11

Як повинне стояти ліжко в спальні за фен-шуєм: проста та дивовижна відповідьВідео

15:10

Для нас це дикість: чому в Швеції люди не вішають штори на вікна

14:55

Можна ахнути від захвату: рецепт надзвичайно корисного салату Морквяне дивоВідео

14:53

Який запах дуже люблять кішки: 5 ароматів, які підкорюють наших вихованців

14:50

Міс Україна-Всесвіт розповіла про свою нетрадиційну орієнтацію

14:48

Як повинні вручати повістку до військкомату в Україні: омбудсмен дав відповіді на головні питанняВідео

14:40

Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики, квадрокоптери і тепловізори

14:33

"Зі стін почав капати мед": будинок подружньої пари перетворився на гігантський вулик

14:29

Сі Цзіньпін хоче поговорити із Зеленським після переговорів з Путіним — WSJ

Реклама
14:27

Російського фігуриста знову готують до ампутації

14:02

Немічний батько Кіркорова грубо нахамив українцям

13:49

"Не там шукають ворога": у МЗС урезонили прем'єра Грузії, який "наїхав" на Зеленського

13:38

Як отримати ранній урожай редису: швидко зійде і смаком порадує

13:33

Наступ Росії підходить до кульмінації: капітан ВМСУ розповів, коли "здуються" окупантиВідео

13:23

Леді Гага без макіяжу і в рваних джинсах заспівала на церемонії ОскараВідео

13:10

Пригожин захопить владу в прикордонних з Україною областях РФ: ЗМІ розповіли про новий страх Кремля

12:52

Вірні "хранителі" України: хто прийшов на Оскар-2023 з жовто-блакитною символікоюВідео

12:50

ДШВ вирівняли ситуацію: ЗСУ перекинули в Бахмут резерви - український полковник

12:45

"Ніхто не ховає": журналіст назвав причину неадекватного випаду Лукашенка в бік Зеленського

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем нарождення жінціЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти