"Апокаліпсис почнеться в Україні": Паша -"Мерседес" почав бунт і відмовився виселятися з Лаври

За словами церковників УПЦ МП, їм не було надано законних підстав для виселення.

Митрополит Павло (Петро Лебідь) / скріншот

Митрополит УПЦ Московського патріархату Павло (Петро Лебідь) не хоче залишати територію нижньої Лаври, незважаючи на вимогу Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

Лебідь заявив, що "буде боротися до кінця", хоча вони повинні звільнити нижню Лавру до 29 березня.

"Ми не маємо наміру виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на боці людини. Нам погрожувати, що з нами розправляться, - це не 17-й рік. Сьогодні є Всесвітня спільнота, є якась культура. Ми ще не починали молитися так старанно, щоб Господь показав диво, але, напевно, все ж, нас змусять. Ми не колаборанти, ми громадяни своєї держави, ми люди, які тут живуть з 1988 року, у багатьох немає іншого місця, як тут. Нас ніхто не зможе відірвати від любові Божої", - йдеться в заяві.

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За словами церковників УПЦ МП, їм не було надано законних підстав для виселення.

"29 березня ми повинні - ченці, понад 200 осіб, — покинути стіни Києво-Печерської Лаври, свій будинок. Онуки вождів революції, гонителів Церкви Христової сьогодні прикриваються благами. Не напевно, а точно: Апокаліпсис почнеться в Україні", — зазначив митрополит, який є настоятелем розміщеного в нижній Лаврі чоловічого монастиря УПЦ МП.

Успенський і Трапезний собор Лаври повернули державі

Українська Православна Церква (МП) орендувала у держави два головних храми Києво-Печерської Лаври-Успенський і Трапезний собор. Термін оренди завершився 31 грудня 2022 року.

1 січня 2023 року УПЦ (МП) не пустили на територію соборів.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) виступив зі зверненням до президента Володимира Зеленського і закликав державу не забирати в УПЦ (МП) право на користування храмами в Лаврі.

Втім, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що міністерство не рекомендуватиме Національному заповіднику Києво-Печерська Лавра продовжувати угоду з УПЦ (МП).

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