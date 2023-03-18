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"Відкиньте владу Москви": Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в Лаврі

18 березня 2023, 18:57
Митрополит Епіфаній закликав братію Лаври сприяти процесу звільнення від "московського ярма".
Епіфаній, Лавра
Митрополит Епіфаній звернувся до братії київської Лаври / Колаж фото УНІАН

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявляє, що мова про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі не йде, а мовою богослужіння буде давня слов'янська та українська.

"У зв'язку з подіями, пов'язаними зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою, вважаю за необхідне дати пояснення по ряду питань. Перш за все, слід підкреслити, що ні в якому разі мова не йде про закриття цього монастиря, припинення в ньому молитви, богослужінь, чернечого життя. Порівняння нинішніх подій з минулими гоніннями комуністичної влади на церкву в цілому і дворазовим закриттям монастиря, зокрема, безпідставна маніпуляція", - йдеться в зверненні Епіфанія до братії Лаври та громадськості.

Також Митрополит закликав братію Лаври сприяти процесу звільнення від "московського ярма".

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"Московська духовна влада в Україні неканонічна, і всі бачать, як Кремль використовує її проти українського народу. Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України, але навпаки – місцем молитви, побожною чернечого життя в дусі отців і подвижників минулого, місцем, яке буде духовно надихати наших співгромадян в ці важкі часи", — зазначив він.

Епіфаній підкреслив, що ставиться з повагою до справжніх благочестивих традицій життя Лаври, її богослужбових особливостей, і до тих отців і братів, хто не поділяє ідеологію "русского мира" і спотворення, які вона вносить в церковне життя.

"Відкриваючи монастир у складі Помісної Церкви, наш Священний Синод звернувся до уряду з проханням надати в Лаврі приміщення для чернечого життя і богослужінь. Це прохання залишається актуальним, і ми будемо наполягати на тому, щоб чернече життя, можливість для щоденної молитви і богослужінь були належним чином забезпечені", — заявив митрополит.

Хто з братії зможе залишитися в Лаврі

Епіфаній зазначив, що у юрисдикції Московського патріархату в Україні немає ні канонічної, ні моральної перспективи, а також висловив сподівання, що незабаром остаточна заборона Москві впливати на українське церковне життя буде підтверджена і державним законом.

"Як священноархімандрит я свідчу братії, що всі з вас, хто переслідує вимоги канонів і Томосу, відкинуть беззаконну владу Москви, – продовжать своє служіння в Лаврі. Всі свої можливості і авторитет ми будемо використовувати для того, щоб захистити вас від залякувань з боку нинішнього керівника Лаври. Керувати поточними справами обителі будуть ті, хто знає традиції і життя монастиря, хто відомий вам, адже належить до братії, хто має відповідні здібності і не заплямував себе відданістю "русскому миру". Давня слов'янська мова, разом з сучасною українською мовою, буде богослужбовою мовою Лаври — ми знаємо, що для багатьох з вас це питання також важливе", - заявив митрополит.

Крім того, Епіфаній заявив, що відкритий до діалогу і спілкування і готовий до співпраці.

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Пізніше Олександр Ткаченко заявив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців, і що з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП). Також він уточнив, що "у ченців завжди є вибір", маючи на увазі перехід в ПЦУ.

Раніше Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У прес-службі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского мира" порушено кримінальне провадження.

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УПЦ МП Митрополит Епіфаній Києво-Печерська лавра
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