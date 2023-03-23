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Ломаченко піддакнув ниттю шанувальників УПЦ МП з приводу жорсткості президента Зеленського

23 березня 2023, 17:05
Колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко продовжує підтримувати УПЦ Московського патріархату.
Ломаченко, Зеленський
Василь Ломаченко та Владімі Зеленський / Колаж фото УНІАН

Український боксер і колишній чемпіон у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко в черговий раз підтримав священнослужителів УПЦ (Московського патріархату). Цього разу він на своїй сторінці в Instagram запостив відео пропагандистського проєкту "Союз православних журналістів".

І в цьому відеоролику до президента Зеленського висувається маса претензій – мовляв, не виправдав надій і повів себе зарозуміло по відношенню до ієрархам УПЦ МП, не зустрівся з ними, коли ті заявилися під будівлю офісу президента.

"Питання зовсім не в тому, що Зеленський не прийняв синодалів, проблема в тому, як це було зроблено. Настоятеля та ієрархів найбільшої конфесії країни протримали на вулиці біля блокпоста кілька годин, а потім прогнали сиреною. І це при тому, що Зеленський був на місці і хоч кілька хвилин міг точно знайти. Архієреїв не запросили почекати всередині, не запропонували хоча б сісти. Якщо коротко, ситуацію можна охарактеризувати двома словами: "демонстративне приниження". І це приниження не Онуфрія, Павла чи Антонія. Це показове приниження мільйонів віруючих УПЦ, приниження мільйонів виборців, громадян України. Трагедія якраз в цьому", − йдеться у відео", - і так далі, і все в тому ж дусі.

відео дня

Цілком ймовірно, автори відео намагалися максимально натиснути на жалість адептів УПЦ МП.

Скандали з Ломаченком

Раніше на своїй сторінці в Instagram Ломаченко публікував колаж, що натякає на єдність українців і жителів країни-агресора - росіян.

Пізніше боксер потрапив у грандіозний скандал, опублікувавши відео з єпископом УПЦ (МП) Лукою (Андрієм Коваленком). Вболівальники жорстко розкритикували боксера, порадивши переїхати в Росію і здати український паспорт.

Пізніше Василь Ломаченко опублікував фото того, як він випікає просфори в Києво-Печерській Лаврі - разом зі священнослужителями УПЦ (МП).

Згодом Ломаченко просто закрив свій профіль в Instagram для користувачів з України.

Інші новини по темі:

Володимир Зеленський УПЦ МП Василь Ломаченко
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