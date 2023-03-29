"Бог так вирішив" : 29 березня УПЦ МП повинна залишити Києво-Печерську лавру - Данілов

Секретар РНБО підкреслив, що "ніхто нікого не збирається витягувати за ноги або застосовувати насильство".

29 березня УПЦ МП має залишити Києво-Печерську лавру / Фото УНІАН

29 березня представники Української Православної церкви Московського патріархату повинні залишити Києво-Печерську лавру. Про це заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, зазначивши, що "ніхто нікого не збирається витягувати звідти за ноги або застосовувати насильство".

За його словами, закони України повинні поважати всі без винятку.

"Києво-Печерська лавра - це музей, що належить державі. І все, що стосується цього музейного комплексу, буде вирішувати держава, а не якісь окремі люди, які чомусь вирішили, що будуть вирішувати, яким чином їм нехтувати нашими законами", - заявив Данілов в ефірі Radio NV.

відео дня

Секретар РНБО зазначив, що в Лаврі функціонуватиме музейний комплекс.

"Чи працюватимуть церкви? Так, будуть. Чи будуть там проводитися богослужіння? Так, будуть. Але за законами нашої країни, а не з тими штучними утвореннями, яких поза законом нашої країни було утворено величезну кількість для тих чи інших подій. Якщо ви кажете, що все, що відбувається у світі, – це Божа рука, вважайте, що це робить Божа рука. Ви ж не сперечаєтеся з Богом. Ось Бог так вирішив, що 29 числа повинні залишити цю обитель, перейти в інше місце", – сказав Данілов.

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, в результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що мова не йде про закриття монастиря в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, а мовою богослужіння буде древня слов'янська та українська. Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в Лаврі. Він підкреслив, що залишитися можуть ті, хто відкине беззаконну владу Москви.

Інші новини: