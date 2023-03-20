УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Україна - мала русь, а ПЦУ - секта": прихожанин УПЦ МП наговорив на статтю

20 березня 2023, 16:57
Священнослужителі Московського патріархату не хочуть залишати Києво-Печерську лавру.
Священик УПЦ (МП) зробив скандальну заяву
Священик УПЦ (МП) зробив скандальну заяву / скріншот YouTube

Прихожанин УПЦ (МП) зробив скандальну заяву на тлі розірвання контракту зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП про безоплатне користування будівлями.

Під час спілкування з журналістами УП він повторив тезу російських пропагандистів про те, що РФ, Україна і Білорусь нібито одна країна і один народ.

На додаток він назвав Україну "малою Руссю", а Росію - "великою".

відео дня

"Лавра є власністю Російської Православної церкви. ПЦУ є сектою. Велика русь, Київська русь і Біла русь - це образ Пресвятої Трійці тут, на землі. І хто грішить проти Великої Русі, той грішить і проти Київської Русі, і проти Білої Русі. Велика русь - це Росія, нинішні назви не відповідають. Україна - це Київська русь", - відзначився маячнею священик.

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Пізніше Олександр Ткаченко заявив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців, і що з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП). Також він уточнив, що" у ченців завжди є вибір", маючи на увазі перехід в ПЦУ.

Раніше Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У прес-службі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "руского міра" порушено кримінальне провадження.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
священик УПЦ МП
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:37

У травні-червні почнеться активна фаза наступальних операцій - Маломуж

18:15

Навіщо 21 березня потрібно принести в будинок 3 гілочки верби: прикмети і що не можна робитиВідео

17:47

Заборонений плід солодкий: у чому користь і шкода черемші, яку заборонили продавати в Україні

17:46

Військові катери і ракети: США оголосили про новий пакет військової допомоги УкраїніВідео

17:44

Тест по картинці: що насправді може принести радість саме вам

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:31

"Довів РФ до процвітання": Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі назвав Путіна "дорогим другом"Відео

17:29

"Дуже зайнята людина": митрополит Онуфрій переплутав ім'я ЗеленськогоВідео

17:18

"Запах крові мені не приносив задоволення": соліст "Антитіл" розповів, чи повернеться на фронтВідео

16:57

"Україна - мала русь, а ПЦУ - секта": прихожанин УПЦ МП наговорив на статтюВідео

Реклама
16:42

Христина Горняк розговорилася про зради у відносинах

16:21

"Нервовий тік почався": Путін на зустрічі з Сі Цзіньпіном влаштував "спекотні" танціВідео

16:20

Навіщо класти використаний чайний пакетик у холодильник: спосіб, який здивує

16:19

Захід не дозволить Росії розпастися - це гарантія безпеки для України - В'ятровичВідео

16:17

"Військовий злочинець" Путін має бути заарештований: в ЄС жорстко відгукнулися щодо вердикту МКС

16:05

Навіщо досвідчені господині кидають шипучий аспірин в унітаз: балдіжний трюк, який приведе у захватВідео

16:00

Журналіст-опозиціонер спрогнозував, чи увірвуться ЗСУ з війною в РосіюВідео

15:51

Чому не можна купатися в свій день народження та інші заборони цього дняВідео

15:28

"Все, що завгодно може бути": Боярський отримав плачевний прогноз від лікаря

15:27

Віра Брежнєва з'явилася на російському телебаченніВідео

15:17

У Росії стали скасовувати концерти запроданки ПовалійВідео

Реклама
15:05

"Буде емоційне напруження": астролог попередив про початок найсильнішого протистояння для УкраїниВідео

15:02

Путіну світить довічний ордер на арешт: у Гаазі зробили гучну заяву

14:58

П'яна і неадекватна: російська співачка зірвала власний концертВідео

14:51

Де не можна ставити ікони в квартирі, щоб випадково не зменшити силу іконостасуВідео

14:49

"Це довгий шлях": аналітик назвала умову, за якої Путіна заарештуютьВідео

14:39

"Росія це вже проходила": Яковенко розповів, коли розпад РФ стане неминучимВідео

14:21

Кому не можна їсти манну кашу: цікаві відомості про легендарну стравуВідео

14:10

Царська Паска: смачний і простий рецепт сирної паски, яку змітають зі столу за 2 хвилиниВідео

14:05

"Часто дзвонив і кликав": Камалія приголомшила подробицями відносин з ПутінимВідео

13:56

Коп-зрадник влаштовував тортури: деталі ліквідації колаборанта на Херсонщині

13:41

Кадри, що розбивають серце: дружина Брюса Вілліса показала нове відео з акторомВідео

13:37

7 днів у квітні, коли не можна нічого садити: місячний посівний календар на квітеньВідео

13:02

Сталінград навпаки: Гіркін порівняв окупантів з гітлерівцями та очікує провал РФ у Бахмуті

12:50

Легендарний гурт U2 присвятив Україні свою хітову піснюВідео

12:44

Орхідея – одне слово "елегантність"! новости компании

12:36

Нейтралітет на користь Путіна: експерт спрогнозував, чого чекати від візиту Сі Цзіньпіна в РФВідео

12:31

"РФ влупить ракетами": астролог попередила про 3 найнебезпечніші дні в кінці березняВідео

12:20

Не може забути Кіркорова: Стоцька розлучилася зі своїм чоловікомВідео

12:20

Гороскоп на завтра 21 березня 2023: Рибам - нервування, Тельцю - незапланований ремонтВідео

12:08

Відомий продюсер назвав Олю Полякову клоунесою, яка паразитує на українцяхВідео

Реклама
12:02

Операція "Наступник-2": місце Кадирова може зайняти його син - Яковенко

12:01

"Останні у нього вже залишилися місяці": екстрасенс спрогнозував, скільки залишилося жити ПутінуВідео

11:59

Виведення військ РФ або капітуляція Москви: Данілов про формулу реалізації "мирного плану" КНР

11:52

"На Бабкіну схожий": Кіркоров показав, як виглядає зниклий з радарів ЛеонтьєвВідео

11:43

У ЗСУ назвали 2 основні завдання українських військ на 2023 рікВідео

11:32

До Путіна прибув перший гість після видачі ордера на його арешт: до РФ приїхав Сі ЦзіньпінВідео

11:31

Японці не їдять молочні продукти і живуть найдовше: в чому секрет

10:58

"Путін – ідіот, але з НАТО не воюватиме": повністю зупинити війну можуть лише війська Альянсу – ЯковенкоВідео

10:57

Чорний хліб проти білого: який продукт може продовжити ваше життяВідео

10:51

На Чернігівщині від вибуху снаряда загинули четверо бійців ЗСУ: у ДБР озвучили деталіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти