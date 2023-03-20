"Україна - мала русь, а ПЦУ - секта": прихожанин УПЦ МП наговорив на статтю

Священнослужителі Московського патріархату не хочуть залишати Києво-Печерську лавру.

Священик УПЦ (МП) зробив скандальну заяву / скріншот YouTube

Прихожанин УПЦ (МП) зробив скандальну заяву на тлі розірвання контракту зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП про безоплатне користування будівлями.

Під час спілкування з журналістами УП він повторив тезу російських пропагандистів про те, що РФ, Україна і Білорусь нібито одна країна і один народ.

На додаток він назвав Україну "малою Руссю", а Росію - "великою".

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"Лавра є власністю Російської Православної церкви. ПЦУ є сектою. Велика русь, Київська русь і Біла русь - це образ Пресвятої Трійці тут, на землі. І хто грішить проти Великої Русі, той грішить і проти Київської Русі, і проти Білої Русі. Велика русь - це Росія, нинішні назви не відповідають. Україна - це Київська русь", - відзначився маячнею священик.

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Пізніше Олександр Ткаченко заявив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців, і що з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП). Також він уточнив, що" у ченців завжди є вибір", маючи на увазі перехід в ПЦУ.

Раніше Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У прес-службі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "руского міра" порушено кримінальне провадження.

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