УПЦ МП попросили на вихід з Лаври: митрополит Павло закотив істерику

Храми Києво-Печерської Лаври можуть передати в користування Православній Церкві України.

Намісник Лаври митрополит Павло / УНІАН

Термін оренди Українською Православною церквою Московського патріархату храмів Києво-Печерської Лаври закінчується 31 грудня 2022 року.

На цьому під час недільної служби поскаржитися митрополит Павло (Лебідь), який є "намісником" Лаври від УПЦ МП.

За його словами, нібито представники влади "роблять підступи святій церкві". При цьому Московський церковник звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом залишити Лавру в розпорядженні УПЦ МП.

"Сьогодні директор музею сповістив нас про те, що ми можемо служити в останній раз 31 грудня, а на наступний день ми не маємо права переступити поріг Трапезного і Успенського соборів", — сказав митрополит у своєму зверненні.

За його словами, представники УПЦ (МП) не отримали письмового повідомлення про те, що їх позбавляють можливості використовувати вищезгадані Собори, хоча вони повинні були сповістити про це за місяць.

Також Павло попросив, щоб "люди, які не мають відношення до церкви, не вказували, коли нам святкувати Різдво і в яку церкву ходити".

Як уточнює BBC Україна, у грудні 2022 року дійсно закінчується оренда УПЦ МП двох храмів верхньої лаври.

Зазначається, що існує варіант розвитку подій, коли після закінчення оренди храмів туди не пустять представників УПЦ МП.

В уряді натякали, що їх могли передати в користування Православній Церкві України.

Раніше Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У прес-службі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

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