glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

УПЦ МП попросили на вихід з Лаври: митрополит Павло закотив істерику

27 декабря 2022, 11:09
Храми Києво-Печерської Лаври можуть передати в користування Православній Церкві України.
Намісник Лаври, митрополит Павло
Намісник Лаври митрополит Павло / УНІАН

Термін оренди Українською Православною церквою Московського патріархату храмів Києво-Печерської Лаври закінчується 31 грудня 2022 року.

На цьому під час недільної служби поскаржитися митрополит Павло (Лебідь), який є "намісником" Лаври від УПЦ МП.

За його словами, нібито представники влади "роблять підступи святій церкві". При цьому Московський церковник звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом залишити Лавру в розпорядженні УПЦ МП.

"Сьогодні директор музею сповістив нас про те, що ми можемо служити в останній раз 31 грудня, а на наступний день ми не маємо права переступити поріг Трапезного і Успенського соборів", — сказав митрополит у своєму зверненні.

За його словами, представники УПЦ (МП) не отримали письмового повідомлення про те, що їх позбавляють можливості використовувати вищезгадані Собори, хоча вони повинні були сповістити про це за місяць.

Також Павло попросив, щоб "люди, які не мають відношення до церкви, не вказували, коли нам святкувати Різдво і в яку церкву ходити".

Як уточнює BBC Україна, у грудні 2022 року дійсно закінчується оренда УПЦ МП двох храмів верхньої лаври.

Зазначається, що існує варіант розвитку подій, коли після закінчення оренди храмів туди не пустять представників УПЦ МП.

В уряді натякали, що їх могли передати в користування Православній Церкві України.

Раніше Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У прес-службі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

Інші новини по темі:

УПЦ МП Митрополит Павло Києво-Печерська лавра
Реклама
Поддержите Главред

Останні новини

11:19

"Чому ми не можемо дати танки Україні?": глава комітету Бундестагу з оборони звинуватила Шольца

11:13

"Ти тепер штопаний батут": комік з "Кварталу" жорстко висміяв пораненого Рогозіна і ПутінаВідео

11:09

УПЦ МП попросили на вихід з Лаври: митрополит Павло закотив істерикуВідео

10:55

З днем народження, кум - прикольні картинки і листівки, душевні привітання імениннику

10:31

"Відновлення може зайняти не місяці, а роки": аналітик спрогнозував, що буде зі світломВідео

Реклама
10:18

Немовля застрелене в голову: в окупованій Макіївці розстріляли сім’ю з 8 людей, з них 4 – діти

09:54

Привітання з придешнім Новим роком 2023 у прозі та своїми словами

09:31

"Розпад ЄС і Ілон Маск - президент США": божевільний Медведєв дав "прогноз" на 2023 рікВідео

09:30

Зустріч Нового 2023 року: прикмети, традиції, чого не можна ні в якому разі робити

09:20

Інтергал-Буд отримав акредитацію у програмі "єОселя" на об'єкти незавершеного будівництва новости компании

09:18

Група українських бійців загинула на кордоні з Брянською областю: що відомо

09:00

Україну в 2023 році чекають катаклізми, війну можуть спробувати поставити на паузу - ЗолотарьовВідео

08:56

Приватна енергонезалежність та її ворогиПогляд

08:50

Генерал Романенко назвав умову, за якої ЗСУ розпочнуть потужний наступВідео

08:32

Генерал США відповів, чому насправді РФ не піде на мирні переговориВідео

08:30

Як правильно відкривати соняшникову олію: "таємний" лайфхак, про який мало хто знаєВідео

08:26

Фінансовий гороскоп на 2023: кому світить блискучі навчання і кар'єра, а кому доведеться працювати

08:02

У МЗС відреагували на скандал з новим послом України в Болгарії без дипломатичного досвіду

08:00

"Аврора" та Оля Полякова збирають 6 млн гривень для ГО "Землячки" на зимову форму захисницямВідео новости компании

07:48

Війна продовжиться у 2023 році, на її хід впливатимуть 6 ключових факторів – WSJВідео

Реклама
07:28

У боях за Україну загинув журналіст і режисер Антон Коломієць

06:57

Контрнаступ ЗСУ взимку: Україна змусить війська РФ перейти до оборони - експерт

06:52

Інтерв'ю Буданова: чому в росіян палають дупиПогляд

06:35

Армії РФ наказали до кінця року вийти на адмінмежу Донеччини – МалярВідео

06:30

Календар вихідних і святкових днів на 2023: скільки будемо відпочивати і працювати

06:12

Як прибрати сліди солі на взутті: 3 найшвидші способи, щоб черевики сяяли

05:40

Смачне блюдо, але швидко псується: як довго можна зберігати холодець без шкоди для здоров'яВідео

05:19

Гороскоп на сьогодні 27 грудня: Овнам - удача, Тельцям - критика, Близнюкам - сваркиВідео

05:00

"Буде згадувати цей день на лаві підсудних": Піонтковський розповів про фатальну помилку ПутінаВідео

04:30

Повернення лихих 90-х, хаос і революція: астролог розповів, що Росії принесе Сатурн у РибахВідео

03:30

"Навіть краще, ніж до": невістка Ющенка похвалилася тілом після пологів

03:03

"Навіщо це виставляти?": повністю роздягнена Волочкова розтягнулася в шпагатіВідео

02:52

Картинки з ювілеєм жінці і чоловікові - стильні привітання іменинникам

02:35

Березень посеред зими: синоптик попередив українців про несподівану аномалію на Новий рікВідео

02:15

"Можуть бути трагічні події": астролог Росс попередив про найскладніший місяць 2023 рокуВідео

02:05

Військовий експерт спрогнозував, як наступатимуть ЗСУ на луганському напрямкуВідео

01:35

Навіщо ставити піднос у передпокої: секрет, який збереже чистоту вдома

00:51

Прикмети на 27 грудня: які 3 речі не можна робити в цей день, щоб біду не накликати на себеВідео

00:20

"Швидше, ніж очікували": Кулеба повідомив хороші новини щодо розгортання ЗРК Patriot в УкраїніВідео

00:02

Як в 60 років виглядати на 45: 6 речей, які легко поєднуються між собою і омолоджують

Реклама
26 грудня, понеділок
23:54

"Витрачають всі доступні ресурси": Зеленський розповів про болючі бої на фронтіВідео

23:20

"Нема сенсу жити": у Польщі українка кинулась під машину, дізнавшись про вбивство доньки окупантами

22:55

"Їм хронічно не щастить": РФ була готова сьогодні вдарити ракетами по Україні - АрестовичВідео

22:39

Без Потапа: Каменських вперше привітала шанувальників з Різдвом сама

22:29

У Кремлі підтвердили небажання домовлятися про мир в Україні і назвали свої цілі "здоровим глуздом"Відео

22:20

Дорофєєва переспівала легендарного "Щедрика"

21:51

Вайкуле відмовилася від російської мови

21:48

5-річна дівчинка врятувала батьків, але загинула сама: деталі трагедії на Рівненщині

21:40

На Новий рік ворог спробує максимально зашкодити енергосистемі України - МіненергоВідео

21:38

"Кидок мангуста-2": РФ готується до нової кровопролитної операції - експертВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять