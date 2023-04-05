"УПЦ МП не буде повністю заборонена": професор сказав, коли вирішиться конфлікт навколо Лаври

Зараз немає законодавчих механізмів для унеможливлення діяльності РПЦ в Україні.

Професор сказав, коли вирішиться конфлікт навколо Лаври/ УНІАН, Facebook Андрій Смирнов

Релігійні об’єднання не мають статусу юридичної особи, тому наразі з точки зору законодавства неможливо повністю заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в Україні.

Конфлікт навколо Києво-Печерської Лаври буде довготривалим і не вирішиться без остаточного рішення суду. Про це сказав доктор історичних наук, професор Національного університету "Острозька академія" Андрій Смирнов в інтерв’ю Главреду.

"УПЦ МП не буде повністю заборонена, бо релігійні об’єднання не мають статусу юридичної особи і наразі відсутні законодавчі механізми для того, щоб унеможливити діяльність РПЦ в Україні. Конфлікт навколо Лаври буде довготривалим, супроводжуватиметься судовими процесами, і допоки не буде остаточного рішення судів, ця ситуація, певно, не вирішиться", – зазначає Смирнов.

відео дня

Професор наголосив, що український єпископат УПЦ МП повинен прислухатися до побажань своїх вірян та духовенства і перейти до Православної церкви України (ПЦУ).

"Тому український єпископат має піднятися над корпоративними інтересами, дослухатися до голосу духовенства та мирян і без будь-яких попередніх умов розпочати міжцерковний діалог заради об’єднання українського православ’я", – наголосив Смирнов.

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, у результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що не йдеться про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, а мовою богослужіння буде давня слов'янська та українська. Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в Лаврі. Він наголосив, що залишитися можуть ті, хто відкине беззаконну владу Москви.

У день, коли представники УПЦ МП повинні були покинути Києво-Печерську Лавру, 29 березня, віряни та ченці Московського патріархату влаштовали суперечки з правоохоронцями та активістами.

30 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", а управління майном заповідника перейшло до держави.

1 квітня співробітники СБУ прийшли з обшуками до будинку митрополита Павла, відомого під прізвиськом "Паша-Мерседес". Там правоохоронці знайшли коштовні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла. Служба безпеки України офіційно повідомила про підозру митрополиту Павлу.

Вас також може зацікавити: