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Офіційно: СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу за двома статтями Кримінального кодексу

1 квітня 2023, 12:39
За місцями проживання та тимчасового перебування колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври проводяться слідчі дії.
Митрополит Павло
Скандальний митрополит Павло отримав повідомлення про підозру / Фото СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру пропутінському митрополиту Української Православної церкви Московського патріархату Павлу, відомому під прізвиськом "Паша-Мерседес".

Як повідомляє пресслужба відомства, СБУ зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдання та заперечення збройної агресії Росії проти України.

"Зокрема, встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди віруючих інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, що виправдовують або заперечують дії країни-агресора. Це підтвердила і ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза", - йдеться у повідомленні.

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"Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування пропаганди та розколу українського суспільства", – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

На підставі зібраних доказів Лебедю повідомили про підозру:

  • за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань);
  • ч.1 ст. 436-2 (виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта проводяться слідчі дії.

  • Обшук у будинку "Паші-Мерседеса"
    Обшук у будинку "Паші-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обшук у будинку "Паші-Мерседеса"
    Обшук у будинку "Паші-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обшук у будинку "Паші-Мерседеса"
    Обшук у будинку "Паші-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обшук у будинку "Паші-Мерседеса"
    Обшук у будинку "Паші-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обшук у будинку "Паші-Мерседеса"
    Обшук у будинку "Паші-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обшук у будинку "Паші-Мерседеса"
    Обшук у будинку "Паші-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обшук у будинку "Паші-Мерседеса"
    Обшук у будинку "Паші-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обшук у будинку "Паші-Мерседеса"
    Обшук у будинку "Паші-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обшук у будинку "Паші-Мерседеса"
    Обшук у будинку "Паші-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обшук у будинку "Паші-Мерседеса"
    Обшук у будинку "Паші-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обшук у будинку "Паші-Мерседеса"
    Обшук у будинку "Паші-Мерседеса" Фото СБУ

Заходи щодо викриття правопорушення проводилися за процесуального керівництва офісу Генерального прокурора.

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, в результаті чого з Києво-Печерської Лаври має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

29 березня представники Української Православної церкви Московського патріархату повинні були покинути Києво-Печерську лавру. Про це заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.

30 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", а управління майном заповідника перейшло до держави.

Інші новини:

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