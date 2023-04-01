Офіційно: СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу за двома статтями Кримінального кодексу

За місцями проживання та тимчасового перебування колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври проводяться слідчі дії.

Скандальний митрополит Павло отримав повідомлення про підозру / Фото СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру пропутінському митрополиту Української Православної церкви Московського патріархату Павлу, відомому під прізвиськом "Паша-Мерседес".

Як повідомляє пресслужба відомства, СБУ зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдання та заперечення збройної агресії Росії проти України.

"Зокрема, встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди віруючих інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, що виправдовують або заперечують дії країни-агресора. Це підтвердила і ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза", - йдеться у повідомленні.

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"Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування пропаганди та розколу українського суспільства", – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

На підставі зібраних доказів Лебедю повідомили про підозру:

за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань);

ч.1 ст. 436-2 (виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта проводяться слідчі дії.

Заходи щодо викриття правопорушення проводилися за процесуального керівництва офісу Генерального прокурора.

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, в результаті чого з Києво-Печерської Лаври має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

29 березня представники Української Православної церкви Московського патріархату повинні були покинути Києво-Печерську лавру. Про це заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.

30 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", а управління майном заповідника перейшло до держави.

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