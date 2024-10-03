Україну може чекати наймасованіша атака з сотнями ракет і дронів: що відомо

Аналітик Олексій Гетьман підрахував, скільки ракет і "Шахедів" Росія може випустити по Україні найближчим часом.

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Удар по Україні - що задумали росіяни / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, скріншот

Під час наступної ракетної атаки російські окупанти можуть випустити по Україні до 300 повітряних цілей — і ракет, і дронів, зауважив у коментарі ТСН військовий аналітик Олексій Гетьман.

За словами Гетьмана, протягом "паузи" (від останнього дня масованого удару 26 серпня) Росія могла виготовити близько 150 ракет. Плюс — північнокорейські та іранські ракети, додав експерт.

Гетьман допускає, що Росія може застосувати одночасно до 200 балістичних і крилатих ракет, а також "Шахеди". Тобто ідеться про комбіновану атаку. З-поміж цілей — енергообʼєкти.

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"Можна очікувати, що наступний масований обстріл, а він буде в будь-якому випадку, може відбутись з використанням до 200 ракет — крилатих та балістичних. Плюс "Шахеди". Атака буде комбінованою. Якщо 26 серпня удар був з використанням близько 200 повітряних цілей, то цього разу можлива атака з використанням більше 300 повітряних цілей за добу. Я думаю, що цілями може бути енергетика, розподільчі вузли атомних станцій", — висловився він.

При цьому частина повітряних цілей буде спрямована на Київ, вважає Гетьман.

"Судячи з того, як вони готуються, то в першу чергу атаковані можуть бути енергетичні об’єкти", — зазначив Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Удар по Україні - Росія готується до нової атаки

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припустив, що російські окупанти цілком імовірно можуть накопичувати крилаті ракети для удару по Україні 7 жовтня — саме в той день диктатор Володимир Путін святкує свій день народження.

Протягом останніх кількох тижнів російські окупанти чи не щодня атакують українські міста, в тому числі столицю, "Шахедами". За словами експертів, імовірно, причина ховається у збільшенні виробництва цих дронів-камікадзе у самій Росії.

Зокрема, серпень і вересень стали рекордними за кількістю дронів-камікадзе Shahed, які запустив ворог по Україні. Імовірно, ці дрони РФ накопичувала якраз під опалювальний сезон в Україні. У середньому, у вересні, росіяни запускали по 44 дрони щодня.

А проте не тільки модернізація росіянами іранських "Шахедів" викликає запитання, а й уже третя за рахунком спроба РФ "зімітувати" атаку на безпосередньо обʼєкти атомних електростанцій. Під час атаки 26 вересня було виявлено проліт "Шахеда" над промисловим майданчиком Рівненської АЕС "на критично низькій висоті". Нагадаємо, до цього вже двічі протягом вересня "Шахеди" літали над Хмельницькою АЕС.

До слова, те, що Росія готує удари по українських АЕС, уже підтверджувала українська розвідка. Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, наголошував, що РФ фотографувала обʼєкти атомної генерації за допомогою китайських супутників.

Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

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