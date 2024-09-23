УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія під час атаки вночі намагалась зімітувати удар по АЕС: подробиці

Яна Ставська
23 вересня 2024, 19:32
246
Попередній проліт іранського БПЛА фіксувався над станцією під час атаки 12 вересня.
Росія під час атаки вночі намагалась зімітувати удар по АЕС: подробиці
Росія навмисно прокладає маршрут БПЛА над АЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: Google maps

Російські окупанти під час нічної атаки 22 вересня випустили ще один "Шахед" над Хмельницькою АЕС. Дрон-камікадзе було зафіксовано неподалік від промислового майданчика станції, ідеться у повідомленні Енергоатома.

В "Енергоатомі" переконані, що таким чином ворог намагався "зімітувати" удар по станції.

"Траєкторія польоту вказує на те, що Росія, ймовірно, намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію", — ідеться у повідомленні пресслужби.

відео дня

Це не перший випадок, коли РФ свідомо наражає на небезпеку ядерні обʼєкти України. Під час атаки дронів 12 вересня один з безпілотників теж фіксувався над АЕС.

Керівник "Енергоатому" Петро Котін назвав це "підвищенням ставки" росіян. Цей терор, додав він, може бути фатальним.

Що таке Хмельницька АЕС?

Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) — атомна електростанція, яка розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. На електростанції працює 2 ядерних реактори (під'єднані у 1987 і 2004 роках) загальною потужністю 2000 МВт. Основне призначення станції — покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України.

За 9 км північніше від АЕС проходить залізнична лінія Шепетівка — Здолбунів — Львів, на якій розташована залізнична станція Кривин, до якої примикає під'їзна залізнична колія електростанції.

Удари по Україні - головне

У неділю ввечері, 22 вересня, російські окупанти атакували Україну ракетами. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу. Ворожі цілі фіксувалися, зокрема, над Сумською і Чернігівською областями.

Крім того, тієї ж ночі РФ атакувала Запоріжжя КАБами. Країна-агресорка 6 разів вдарила по обласному центру. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, загорілися припарковані машини.

Раніше у Міненерго попередили про підготовку Росією ударів по ядерних обʼєктах України. У зв'язку з цим відомство закликало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) прискорити розгортання моніторингових місій на ключових для функціонування АЕС підстанціях.

Як писав Главред, експерт з енергетики Сергій Дяченко розповів, що в разі відключення АЕС від енергосистеми доведеться переходити на аварійні відключення світла.

"Якщо наші АЕС доведеться відключити від енергосистеми, то в нас будуть аварійні режими роботи. Зокрема, електропостачання буде по 4-5 годин на добу. Такий сценарій розвитку подій дуже негативний".

Росія під час атаки вночі намагалась зімітувати удар по АЕС: подробиці
Шахед - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Хмельницький АЭС новини Хмельницького вибух війна Росії та України атака дронів
Реклама

Головне за день

Під загрозою великі арсенали РФ: які склади готуються знищити ЗСУ

Під загрозою великі арсенали РФ: які склади готуються знищити ЗСУ

20:48 Україна
Шторм почався раніше очікуваного: Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря

Шторм почався раніше очікуваного: Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря

20:41 Синоптик
Аеродроми, кораблі та системи ППО: ЗСУ вибили сотні цілей на території РФ

Аеродроми, кораблі та системи ППО: ЗСУ вибили сотні цілей на території РФ

20:18 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Втікач Влад Яма показав фото з дружиною з Києва - деталі 20191

Втікач Влад Яма показав фото з дружиною з Києва - деталі

В Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років: що передбачається - нардеп 8963

В Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років: що передбачається - нардеп

Погода почне змінюватись: названо дату сильного похолодання 6447

Погода почне змінюватись: названо дату сильного похолодання

Лише офіційно: у Кремлі відповіли на мирний план Зеленського 6032

Лише офіційно: у Кремлі відповіли на мирний план Зеленського

Останні новини

21:21

"Не схвалювали": президент Ірану видав нахабну заяву щодо війни РФ з Україною

20:48

Під загрозою великі арсенали РФ: які склади готуються знищити ЗСУ

20:45

Росія застосовує нову тактику боїв на фронті: вона в 90% смертельна для окупантів

20:41

Шторм почався раніше очікуваного: Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря

20:18

Аеродроми, кораблі та системи ППО: ЗСУ вибили сотні цілей на території РФ

Військову базу в Торопці могла атакувати Паляниця, але не виключений і варіант із Нептуном - КриволапВійськову базу в Торопці могла атакувати Паляниця, але не виключений і варіант із Нептуном - Криволап
20:15

Чому кури не несуться: 3 основні причини і як це виправитиВідео

19:32

Росія під час атаки вночі намагалась зімітувати удар по АЕС: подробиці

19:23

Мобілізація за рік збільшилася втричі: Умеров анонсував наступний крок

19:22

Погода почне змінюватись: названо дату сильного похолодання

Реклама
19:10

Російська армія стала армією людожерівПогляд

18:47

Дивіться прем’єру та вигравайте 25 тисяч гривень: телеканал ТЕТ проводить акцію в ефірі нового реаліті-шоу "Найкраща оселя"

18:24

Прорвали кордон із мінними полями: у ЗСУ розкрили деталі штурму на КурщиніВідео

18:19

У Харкові пролунали потужні вибухи: перші подробиці про "прильоти"

18:13

Україна може втратити Вугледар: Селезньов заявив про небезпечне оточення ЗСУ

17:50

Російські школярі спалили Мі-8 в Омську

17:44

ЗСУ можуть відступити з Вугледара, Покровська та Курахового: військовий назвав умову

17:43

Чому не можна казати "один кросівок": якої помилки варто уникатиВідео

17:16

У Стармера відповіли на запитання щодо дозволу бити Storm Shadow по цілях у Росії

16:59

Ворог просувається ближче: росіяни зайняли два міста під Покровськом

16:38

В Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років: що передбачається - нардеп

Реклама
16:32

Дуже важливі прикмети: які двері не можна замикати 24 вересня

16:30

Як вивести плями від червоного вина з чого завгодно: експерти назвали найкращі засоби

16:18

Загроза нової війни на Близькому Сході: в США звернулись до Ізраїлю із закликом

16:18

Церковне свято 24 вересня: що заборонено робити у день святої Фекли

16:11

Морпіхи ЗСУ зачистили позиції росіян у Курській області та взяли полоненихВідео

16:10

Ціни на овочі та фрукти в Україні "злетіли": що подорожчало найбільше за тиждень

16:08

Жодної комахи в оселі більше не буде: 5 способів, як позбутися від мух народними засобамиВідео

16:06

Зеленський у США. Чим закінчиться візит президента і чи чекати "прориву" у політиці Байдена

16:02

Всю конструкцію під демонтаж: в МЗС озвучили ідею знести Кримський міст

15:34

"Вдягнуті на понад 10 млн грн": експерт порахував ціну "обвісу" сім’ї депутата від фракції Порошенка, якого застали на Мальдівах

15:25

"Новітня зброя РФ": чому після удару по складу в Торопці почались землетрусиВідео

15:09

РФ просунулася в Харківській області: у розвідці Британії назвали напрямокВідео

15:06

ЗСУ "покришили" тисячі окупантів на Харківщині: названо втрати РФ з початку наступу

14:55

Вдарить +28 градусів: коли в Україні різко потепліє

14:49

Навіщо потрібні 3 відсіки в пральній машині: чому важливо їх не переплутати

14:47

Ціна просто космос: яке пиво найдорожче у світі

14:11

На телеканалі 2+2 стартує прем’єра комедійного детективу "Ворон та Воробйов" новини компанії

13:58

"Що буде, те буде": Трамп зізнався, чи балотуватиметься вчетверте у разі поразки

13:56

Знають одиниці: чому птахи не вмирають на високовольтних дротах - просте поясненняВідео

13:48

Лише офіційно: у Кремлі відповіли на мирний план Зеленського

Реклама
13:29

"Червону лінію перетнуто": одна з країн, які передали Україні F-16, висловилася про удари по РФВідео

13:19

"Наступні місяці будуть вирішальними": Зеленський у США зробив важливу заяву

13:04

Черговий провал Росії: що сталося під час вибуху ракети "Сармат" у РФ

12:52

І зігрієтеся, і заощадите: які дрова краще для опалення будинку

12:50

Ще більше міст України під загрозою: РФ збільшила дальність ударів КАБів - Братчук

12:41

Накриє спека з Туреччини та Балкан: якою буде погода в Україні з 23 по 29 вересня

12:35

Стратегія РФ "тріщить по швах": ворог в паніці намагається втриматись на Харківщині

12:29

З "Кинджалів" на "Іскандери": Криволап розкрив нову стратегію ракетних ударів РФВідео

12:26

Була в супроводі чоловіка: який вигляд має Кейт Міддлтон після хіміотерапії

12:09

Чоловік "ніколи не мав гарної стрижки" і звернувся до перукаря - що з цього вийшлоВідео

^
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти