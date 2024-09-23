Росія під час атаки вночі намагалась зімітувати удар по АЕС: подробиці

Російські окупанти під час нічної атаки 22 вересня випустили ще один "Шахед" над Хмельницькою АЕС. Дрон-камікадзе було зафіксовано неподалік від промислового майданчика станції, ідеться у повідомленні Енергоатома.
В "Енергоатомі" переконані, що таким чином ворог намагався "зімітувати" удар по станції.
"Траєкторія польоту вказує на те, що Росія, ймовірно, намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію", — ідеться у повідомленні пресслужби.відео дня
Це не перший випадок, коли РФ свідомо наражає на небезпеку ядерні обʼєкти України. Під час атаки дронів 12 вересня один з безпілотників теж фіксувався над АЕС.
Керівник "Енергоатому" Петро Котін назвав це "підвищенням ставки" росіян. Цей терор, додав він, може бути фатальним.
Що таке Хмельницька АЕС?
Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) — атомна електростанція, яка розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. На електростанції працює 2 ядерних реактори (під'єднані у 1987 і 2004 роках) загальною потужністю 2000 МВт. Основне призначення станції — покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України.
За 9 км північніше від АЕС проходить залізнична лінія Шепетівка — Здолбунів — Львів, на якій розташована залізнична станція Кривин, до якої примикає під'їзна залізнична колія електростанції.
Удари по Україні - головне
У неділю ввечері, 22 вересня, російські окупанти атакували Україну ракетами. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу. Ворожі цілі фіксувалися, зокрема, над Сумською і Чернігівською областями.
Крім того, тієї ж ночі РФ атакувала Запоріжжя КАБами. Країна-агресорка 6 разів вдарила по обласному центру. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, загорілися припарковані машини.
Раніше у Міненерго попередили про підготовку Росією ударів по ядерних обʼєктах України. У зв'язку з цим відомство закликало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) прискорити розгортання моніторингових місій на ключових для функціонування АЕС підстанціях.
Як писав Главред, експерт з енергетики Сергій Дяченко розповів, що в разі відключення АЕС від енергосистеми доведеться переходити на аварійні відключення світла.
"Якщо наші АЕС доведеться відключити від енергосистеми, то в нас будуть аварійні режими роботи. Зокрема, електропостачання буде по 4-5 годин на добу. Такий сценарій розвитку подій дуже негативний".
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