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РФ може виготовляти 50 "шахедів" за добу: у Defense Express заявили про нові загрози

Юлія Закрепа
2 жовтня 2024, 02:32
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Росіяни виготовляють дрони-камікадзе типу Гарпія-А3 та накопичують їх.
воздушная тревога, шахед
РФ накопичує нові БПЛА / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скриншот

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що росіяни перевиконали свій план і можуть виготовляти пів сотні "шахедів" щодоби.

"Це була та ситуація, коли цифри вражаючі надходили протягом кількох днів, і кожен день нова вражаюча цифра. Тому що станом на суботу, вважайте, з того, що з’явилося у західних джерелах, і, скажімо так, воно підтвердилось паралельними підрахунками. Росіяни зуміли вийти на виробництво орієнтовно 4 700 "шахедів" на рік, це лише за поточними даними. І там далі навіть виходила така неприємна історія, що Алабуга мала за своїми планами виготовити 6 тисяч шахедів до вересня 2025 року. Але, на жаль, ра**исти план свій перевиконали та буквально, як то кажуть, пятілєтку за 4 года, то вони зробили ці 6 тисяч "шахедів" уже на серпень 2024 року. І виходить, вони ще до наступної осені можуть доштампувати мінімум 4 тисячі 700 "шахедів" лише на цьому об’єкті", - розповів він в ефірі телеканалу "Еспресо".

Військовий експерт зазначив, що може йтися про різні шляхи надходження дронів до РФ.

відео дня
РФ може виготовляти 50 'шахедів' за добу: у Defense Express заявили про нові загрози
Що відомо про "Шахед" / Інфографіка: Главред

Аналітик також повідомив, що росіяни виготовляють дрони-камікадзе типу Гарпія-А3. Однак виробництво "Шахедів" може бути на інших об'єктах російського ВПК.

"Тому що якщо ще звертати увагу на інші дані та підрахунки, які з’являються у відкритому доступі, з того що писало Reuters. З одного боку незрозуміло, що вони мають на увазі, коли пишуть дрони-камікадзе типу Гарпія-А3, тому що по суті вони пишуть про одні й ті самі "шахеди". З іншого боку вони вказують на те, що, можливо, виробництво "шахедів" у Росії зосереджене не тільки в Алабузі, не тільки там можливі якісь ще іранські поставки, але і, можливо, там може бути виробництво на інших об'єктах російського ВПК. Наприклад, дочірнє підприємство корпорації "Алмаз-Антей", яка взагалі займається зенітними ракетами, і це не кажучи вже про повідомлення, які були не підтверджені, але звучали, щодо того, що навіть Китай може ті самі "шахеди" виготовляти", - сказав він.

Іван Киричевський наголосив, що Україні доведеться ще більше посилювати систему ППО.

"Навіть є така проблема, із того, що явно проходить по оборонній підтримці, яку нам США готові надавати наступні кілька місяців, там явно будуть переважати засоби протиповітряної оборони, але, на жаль, це об’єктивно. Якщо брати поточну ситуацію із шахедами, які росіяни використовують в тому числі в прифронтовій лінії. Скажімо, якщо безпосередньо брати те, що на фронті росіяни роблять ставку на використання авіації. То, виходить, нам через масування виробництва шахедів, у нас буде потреба захлинатися в додаткових засобах протиповітряної оборони і доведеться робити акцент саме на засобах ППО замість, наприклад, наземних засобів, які могли б допомогти активізувати бойові дії на суходолі, скажімо так, на нашу користь", - додав він.

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, що РФ скинула шість бомб на Запоріжжя та влучила по багатоповерхівці. Ворог ударив по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури, вже відомо про двох поранених. У Запорізькій ОВА додали, що дванадцятирічна дитина поранена внаслідок обстрілу.

РФ атакує Харківщину бомбами та дронами. Відомо, що дрон влучив у приватний автомобіль. Харківська обласна прокуратура уточнила, що загиблий чоловік - суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям.

26 вересня РФ масовано запустила дрони та ракети по Україні. Повітряні Сили ЗС України повідомили, що РФ атакувала Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області. Потужні вибухи пролунали у 14 областях, де працювали Повітряні Сили ЗС України.

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