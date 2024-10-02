РФ націлилася на опалювальний сезон: прогноз масованих ударів по Україні

Ворог продовжує нарощувати виробництво ударних дронів, нагадав Павло Нарожний.

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/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний прокоментував ситуацію навколо підготовки країною-агресором РФ нових повітряних ударів по Україні.

Як підкреслив він в ефірі Radio NV, за останній час ворог міг накопичити значну кількість ударних дронів, які має намір використовувати під час майбутніх атак.

Водночас експерт нагадав про те, що серпень і вересень стали рекордними за кількістю дронів-камікадзе Shahed, які запустив ворог по Україні.

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"Тобто, вони б'ють постійно. Вони, очевидно, накопичували ці всі Shahed. Накопичували їх до опалювального сезону. Тобто об'єкти інфраструктури для них мають найвищий пріоритет", - пояснив він.

При цьому співрозмовник нагадав про те, що країна-агресор продовжує нарощувати виробництво ударних дронів, які в майбутньому можуть бути використані для масованих ударів по Україні.

Нарожний упевнений у тому, що не варто очікувати того, що ворог зупиниться і припинить бити по Україні за допомогою ударних дронів.

"Вони б'ють абсолютно в усіх напрямках, і треба бути готовим до цього і далі... Нам потрібно готуватися відбивати всі атаки", - додав він.

Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

Раніше повідомлялося, коли очікувати наступного масованого ракетного удару РФ. Інтервали між обстрілами з боку росіян значно зменшилися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія вночі завдала масованого удару ракетами та "Шахедами". Загарбники запустили по Україні чотири ракети та 35 дронів "Шахед".

Як повідомлялося раніше, були названі ймовірні цілі для нових атак російськими ракетами.

/ Инфографика: Главред

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