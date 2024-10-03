РФ може готувати "великий салют" по Україні до дня народження Путіна - Коваленко

Експерт Олександр Коваленко пояснив тривалу "паузу" у застосуванні Росією морських "Калібрів" по Україні.

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Удар по Україні - коли РФ може атакувати міста / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Російські окупанти цілком імовірно можуть накопичувати крилаті ракети для удару по Україні 7 жовтня — саме в той день диктатор Володимир Путін святкує свій день народження, звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Коваленко зазначив, що РФ не застосовувала "Калібри" морського базування вже місяць. А проте це — не привід розслаблятися, додав експерт.

За підрахунками Олександра Коваленка, протягом цього періоду країна-агресорка могла накопичити ще щонайменше 30 одиниць.

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"Наприклад, востаннє Х-101/555 застосовувалися 4 вересня. За цей час лише за допомогою власного виробництва у Росії виготовлено понад 60 одиниць ракет. А з огляду на останнє застосування КРМБ "Калібр" (26 серпня), можна говорити про накопичення вже понад 30 одиниць (за рахунок виробництва)", — зауважив він.

З цього Коваленко зробив висновки, що РФ може готувати великий ракетний удар по Україні найближчими днями.

"Очевидно, що, обмеживши удари у вересні, росіяни готують або "великий салют" на день народження воєнного злочинця Путіна (7 жовтня), або ґрунтовно готуються до опалювального сезону в Україні", — пояснив він.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ракетний удар по Україні - Росія готує черговий терор

Протягом останніх кількох тижнів російські окупанти чи не щодня атакують українські міста, в тому числі столицю, "Шахедами". За словами експертів, імовірно, причина ховається у збільшенні виробництва цих дронів-камікадзе у самій Росії.

Військовий експерт Павло Нарожний нагадав, що серпень і вересень стали рекордними за кількістю дронів-камікадзе Shahed, які запустив ворог по Україні. Імовірно, ці дрони РФ накопичувала якраз під опалювальний сезон в Україні. У середньому, у вересні, росіяни запускали по 44 дрони щодня.

Щодо загрози нової масованої ракетної атаки, то експерт Олексій Гетьман переконаний, що наші військові дуже активно готуються до цього. Також Гетьман згадав заяву прем'єра Дениса Шмигаля про те, що критично важливі об’єкти мають захист - там побудоване укриття третього рівня.

За словами Гетьмана, чим довше період між атаками, тим більше ракет росіяни змогли виготовити, тим наступна атака буде потужнішою.

Ракета Калібр - характеристики / Інфографіка: Главред

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