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Україні не вистачить для перемоги 60-мільярдної допомоги США - Politico

Ангеліна Підвисоцька
26 квітня 2024, 01:59
Зараз головною метою залишається скорочення українських втрат і перелом ситуації на полі бою.
Україні не вистачить для перемоги 60-мільярдної допомоги США - Politico
Україні може не вистачити для перемоги допомоги США / колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Україні може не вистачити 60-мільярдної допомоги від США, щоб перемогти у війні проти РФ. У Росії залишається перевага в живій силі та техніці. Про це заявляють посадовці адміністрації Джо Байдена, повідомляє Politico.

Наразі основна мета - зробити все, щоб знизити українські втрати та переломити ситуацію на полі бою.

"Після цього мета - допомогти Україні почати повертати свою територію. Чи матимуть вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія, що так і буде. Військові операції набагато складніші за це", - йдеться в повідомленні.

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Демократи та республіканці переконані, що майбутнє України залежить від того, яку саме зброю передадуть США.

"Важливо, що це може зменшити російський оптимізм щодо довгострокової гри і, таким чином, зробити Москву більш схильною до компромісу. Ми говоримо про спектр більш-менш сприятливих умов для ендшпілю. Це дає українцям важливу перевагу для поліпшення цих умов", - зазначив аналітик.

Таємні поставки ATACMS Україні - останні новини

Видання Reuters писало з посиланням на анонімного американського чиновника, що США вже поставили Україні далекобійні ATACMS. Ракети до американських артилерійських установок передали в рамках попереднього пакета допомоги на 300 млн доларів.

Україна успішно використовує їх на полі бою. Зокрема, вперше застосувала їх 17 квітня, здійснивши удар по аеродрому росіян у Криму. Американець не став уточнювати, скільки ракет Сполучені Штати передали українським силам.

Ще в березні західні ЗМІ писали про готовність Білого дому передати Україні ATACMS більшого радіусу дії (до 290 км). Стверджувалося, що Пентагону вдалося оновити запаси стратегічного озброєння іншими - новішими - далекобійними ракетами.

12 березня США оголосили на той момент про крайній пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів. Напередодні журналісти дізналися, що в транш могли увійти далекобійні ATACMS. Однак офіційно Вашингтон це заперечував.

Україна найближчим часом може отримати новий пакет військової допомоги, до якого буде включено далекобійні ракети ATACMS. Очікується, що вартість цього пакета становитиме 1 мільярд доларів.

Україні не вистачить для перемоги 60-мільярдної допомоги США - Politico
Що таке ATACMS / Інфографіка Главреда

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS у транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

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