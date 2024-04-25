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США терміново відправили зброю Україні: у Пентагоні розкрили, коли прибуде допомога

Руслана Заклінська
25 квітня 2024, 23:55
Певне озброєння доставлять в Україну терміново, тоді як транспортування іншої зброї може зайняти певний час, розповів речник Міноборони США Патрік Райдер.
США терміново відправили зброю Україні: у Пентагоні розкрили, коли прибуде допомога
Міноборони США вже розпочало процес доставки озброєнь в Україну / Колаж: Главред, фото: Міністерство оборони США, Офіс президента

Міністерство оборони США розпочало процес доставки в Україну озброєнь, виділених у новому оборонному пакеті. Перші партії військової допомоги надійдуть найближчим часом. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

"Ми вже розпочали процес доставки частини зброї, боєприпасів та обладнання, яке буде там (в Україні – ред.) впродовж кількох днів, якщо не раніше", - сказав генерал.

За його словами, певне озброєння, зокрема боєприпаси, доставлять в Україну терміново, тоді як транспортування іншої зброї може зайняти трохи більше часу.

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"Але коли йдеться про найважливіші компоненти, такі як боєприпаси, ми вже почали процес постачання", - підкреслив речник оборонного відомства США.

Військова допомога Україні від США - деталі

Нагадаємо, 24 квітня Міноборони США виділило новий пакет допомоги Україні на суму приблизно 1 мільярд доларів. Він включає широкий спектр військового обладнання та боєприпасів, які мають задовольнити критичні потреби України.

Також 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. А 24 квітня його підписав президент США Джозеф Байден.

Як повідомляв Главред, більша частина американської техніки з пакета допомоги США вже перебуває на складах Німеччини та Польщі. Тому озброєння для ЗСУ можуть доставти досить швидко.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

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