"Для перемоги ще не пізно": у НАТО зробили заяву на тлі нової допомоги США

Генсек натяками звинуватив Сполучені Штати та інших союзників НАТО у затягуванні передачі Україні необхідного озброєння.

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Столтенберг звернувся до країн-членів НАТО / Колаж: Главред, фото: lrt.lt, УНІАН

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників по НАТО не зволікати з поставками озброєння для ЗСУ, оскільки Україна ще має шанси перемогти Росію у війні.

Як зауважив він під час виступу в Берліні 25 квітня, останніми місяцями члени НАТО не надавали підтримку Україні в обіцяних обсягах (зокрема у снарядах ППО), що дозволило Росії вражати цілі дешевими дронами.

А проте Україна все ще має достатньо шансів перемогти у російсько-українській війні, якщо Захід прискорить поставки необхідного озброєння.

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"Але для перемоги України ще не пізно, тому що велика підтримка вже на підході", - сказав він.

У цьому контексті Столтенберг нагадав про нещодавно виділені пакети допомоги США та Британії.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

"Тепер наш обов'язок - перетворити ці зобов'язання на реальні поставки зброї та боєприпасів - і зробити це швидко", - підкреслив Столтенберг.

Військова допомога Україні - головне

Протягом останніх днів Україна отримала від Британії найбільший пакет військової допомоги від цієї країни, а США нарешті затвердили законопроєкт на суму 61 млрд доларів допомоги Україні.

Загальна вартість першого пакета з нової допомоги США становить приблизно 1 мільярд доларів, він включає широкий спектр обладнання та боєприпасів для задоволення критичних потреб України.

Крім того, Вашингтон включив додаткові ATACMS в новий транш. Ракетами Україна зможе діставати до ключових цілей окупантів у Криму.

Після підписання закону про військову допомогу США перший транш озброєння надійде в Україну за кілька днів.

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