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Чому Росія почала атакувати залізничні шляхи: названо причину

Яна Ставська
25 квітня 2024, 21:59
Росіяни сподіваються перешкодити поставкам зброї на лінію фронту.
Чому Росія почала атакувати залізничні шляхи: названо причину
Чому Росія обстрілює залізницю? Читайте на Главреді / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео

Російські окупанти ударами по інфраструктурі Укрзалізниці, імовірно, намагаються зірвати логістику перевезення західної зброї до фронту, висловився у коментарі РБК-Україна військовий експерт Олексій Гетьман.

Аналітик повʼязав сьогоднішні атаки Росії на залізничну інфраструктуру з новим пакетом військової допомоги США.

"І це не просто припущення. Кілька днів тому міністр оборони РФ Сергій Шойгу сказав, що Україні має надійти допомога, і вони нібито знають шляхи, по якій ця допомога буде пересуватися. І навіть знають склади, де ми збираємось допомогу зберігати. І обіцяв перешкоджати, щоб ця допомога не доїхала до лінії фронту. Тому це не випадковість", - вважає він.

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Втім, на думку Гетьмана, у росіян немає актуальної інформації щодо транспортування озброєння.

"Якби вони знали, то вже давно атакували. Вони можуть лише припускати. Тому знищення залізниці, я думаю, це щоб нас налякати, людей всередині країни, що вони якось зупинять цю допомогу, і щоб розповісти всередині РФ, що от у них чергова перемога", - сказав Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Обстріли Укрзалізниці - вибухи сьогодні, 25 квітня

Російські окупанти у четвер, 25 квітня, вдарили по обʼєктах Укрзалізниці у трьох областях. У компанії заявили про здійснення Росією масованого удару. РФ атакувала залізниці у Харківській, Черкаській та Донецькій областях.

Внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників. Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано.

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський доручив посилити додатковими засобами ППО і РЕБ обʼєкти критичної інфраструктури, по яких ворог нещадно бʼє усю весну. У повідомленні Зеленського вказується, що ідеться не тільки про прикриття енергообʼєктів, а й транспортних.

У четвер, 25 квітня, під час оголошеної повітряної тривоги російські війська завдали удару керованим авіаційним боєприпасом (КАБ) по Сумах. Окупанти атакували обʼєкт інфраструктури.

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