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У Раді розповіли, чи замінить електронний кабінет похід до військкомату

Дмитро Відоменко
15 квітня 2024, 08:14
Військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, можуть оновити дані в е-кабінеті військовозобов'язаного без обов'язку повернення в країну.
Рада, комп'ютер
Нардеп Веніславський каже, що Міноборони і ТЦК зацікавлені в тому, щоб кожен військовозобов'язаний мав електронний кабінет / колаж Главред, фото УНІАН

Електронний кабінет військовозобов'язаного, законопроєкт про створення якого нещодавно підписав президент України Володимир Зеленський, необхідний для того, щоб оновити дані українців. Про це в коментарі порталу "Обозрєватель" сказав нардеп Федір Веніславський.

За його словами, українські чоловіки, які перебувають за кордоном, можуть оновити свої облікові дані саме в е-кабінеті військовозобов'язаного - без обов'язкового повернення в Україну.

"Електронний кабінет на даний момент є добровільним, це є альтернативою фізичного приходу до ТЦК СП для поновлення даних, людина дистанційно з будь-якого місця України чи світу, навіть, якщо ми говоримо про перебування за кордоном, може актуалізувати свої дані, і вона виконає вимогу закону", - зазначив Веніславський.

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Нардеп додав, що Міноборони і ТЦК зацікавлені в тому, щоб кожен військовозобов'язаний мав електронний кабінет, але поки що ця процедура буде добровільною.

мобілізація інфографіка

"Ми з представниками Міністерства оборони говорили, що держава повинна, фактично, також долучитися до створення цих електронних кабінетів для кожного військовозобов'язаного, щоб уся база була вже оцифрована. Якщо людина прийде оновлювати свої персональні дані, то це теж один з елементів формування електронної бази даних військовозобов'язаних, призовників і резервістів, закон про який уже діє 10 років", - підсумував депутат.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони та безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Закон про мобілізацію - останні зміни

Нагадаємо, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. А вже 11 квітня ВР ухвалила в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.

Також з урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію та ротацію військових. Натомість уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон із відповідними положеннями для подання до парламенту.

Окрім цього, Кабінет міністрів ухвалив постанову про виплату одноразової винагороди в сумі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які 30 днів виконують бойові дії на передовій, території противника та тимчасово окупованій території. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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мобілізація мобілізація в армію Федір Веніславський ТЦК та СП
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