Українцям варто замінити паролі: нардеп попередив про масштабний злив даних

Марія Николишин
21 вересня 2025, 10:20оновлено 21 вересня, 12:02
Федієнко наголосив, що злита база даних містить реальну інформацію.
Масштабний злив даних українців / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • В мережу злили базу даних з особистою інформацією 20 млн українців
  • У документі зібрані прізвища та імена, номери телефонів, електронні адреси

Зловмисники злили в мережу базу даних з особистою інформацією десятків мільйонів українців. У відкритому доступі опинилися імена, номери телефонів, адреси електронних пошт. Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко у Facebook.

За його словами, зловмисники злили в мережу архів із назвою diia_users_db_2025.zip.

Зазначається, що у документі зібрані дані громадян України, зокрема, прізвища та імена, номери телефонів, електронні адреси.

Нардеп не виключає, що зараз може бути багато фішингу – інтернет-шахрайства, при якому зловмисники видають себе за надійні організації або людей, щоб обманним шляхом виманити у жертви конфіденційні дані, такі як паролі, номери кредитних карток, паспортні дані та іншу особисту інформацію.

"За фактом ця інформація і так є у публічному доступі різних реєстрів, але зараз її зібрали в один масив. База даних містить інформацію про приблизно 20 млн українців", - йдеться у повідомленні.

Федієнко додав, що база даних містить реальну інформацію, в чому він особисто переконався, перевіривши дані щодо деяких політиків. Крім того, в архіві він побачив інформацію про людину, яка не має додатку Дія, але дані в цій базі є.

Як захистити дані

Нардеп зауважив, якщо ви знаєте, що у вас один номер на всьому – банківська карта, соціальні мережі, месенджери, краще вибрати окремі номери до різних додатків.

Він також рекомендує оперативно замінити паролі, особливо якщо до облікового запису прив'язаний номер телефону.

Позиція Мінцифри

В Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що жодних витоків із Дії не відбулося.

"Після інформації про можливий "злив" наша команда провела розслідування і встановила: поширені файли - фальсифікація та не походять із систем Дії і не є результатом їхнього зламу чи витоку. Конкретно — опубліковані файли це суміш раніше відомих "зливів" з комерційних джерел які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як "свіжа" база даних", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у відомстві розцінюють поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на Дію та підрив довіри до державних сервісів.

"Вкотре наголошуємо, Дія не зберігає персональних даних — система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі", - наголосили в Мінцифри.

Витік особистих даних українців

18 вересня в Нотаріальній палаті України повідомляли, що під час тестування системи е-нотаріату стався масштабний витік особистих даних громадян України.

Відомо, що таді у відомстві закликали припинити тестування цієї системи.

Однак пізніще уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що інформація про витік є неправдивою.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 6 вересня державний ПриватБанк повідомив про збій у своїй роботі, який став причиною відключення низки основних банківських функцій для клієнтів.

Також раніше у застосунку Резерв+ стався збій. Користувачі зіткнулися з технічними проблемами під час спроби увійти в систему.

Про персону: Олександр Федієнко

Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

