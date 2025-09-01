На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

Окрім вже частково окупованих областей України у Генштабі РФ чомусь позначають як захоплені й інші території.

https://glavred.net/war/na-kakie-oblasti-ukrainy-na-samom-dele-nacelilas-rf-taynye-karty-gerasimova-10694444.html Посилання скопійоване

Які військові цілі приховують у Генштабі Росії / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, x.com/yarotrof

Основне:

У Герасимова помітили неправдиві карти України

Ймовірно, РФ має на меті захоплення Одеської і Миколаївської областей

Росіяни малюють карти з успіхами армії РФ, яких насправді немає

30 серпня Генштаб країни-агресорки Росії під час засідання з підбиття підсумків весняно-літньої воєнної кампанії демонстрував карту України, яку вдалося добре розгледіти журналістам.

Як пише The Insider, найбільше представників ЗМІ зацікавило те, що від України були відокремлені не лише території, незаконно занесені до російської Конституції, але й ще дві підконтрольні Києву області.

відео дня

Які території на карті були позначені, як російські

Як звернув увагу журналіст газети The Wall Street Journal Ярослав Трофімов, окрім Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей та півострова Крим, які росіяни вважають своїми, чомусь від'єднаними від України були Одеська та Миколаївська області.

Карта на засіданні Генштабу ЗС РФ / фото: https://x.com/yarotrof

"Карта на стіні в кабінеті начальника російського Генерального штабу Герасимова, ймовірно, відображає російські військові цілі в Україні (що охоплюють половину країни, включаючи Харків та Одесу)", - написав він.

Наближена карта у кабінеті Герасимова / фото: скріншот

Неправдива карта в росіян була не одна

Військовий аналітик Ян Матвєєв також звернув увагу на ще одну карту в кабінеті Герасимова. На ній був відображений великий виступ на північний схід від Покровська, який насправді набагато менший. Також росіяни намалювали прорив до околиць міста Костянтинівка та виступ до Краматорська, яких взагалі не існує.

"Схоже, що для російського Генштабу вся територія, де було помічено російського солдата, перебуває під контролем Росії", - глузливо прокоментував побачене аналітик.

Як аналітики оцінюють прагнення Кремля

Аналітики американського Інституту вивчення війни нещодавно дійшли до висновку, що Росія хоче встановити політичний контроль над усією Україною, а не лише захопити окремі області.

В МЗС РФ не говорять прямо про такі наміри, але із заяв представників відомства стає зрозуміло, що Кремль прагне усунути демократично обраний український уряд і замінити його проросійським урядом, який дозволив би контролювати Україну без необхідності боротися за фізичний контроль над територією чи анексувати її.

Цілі Росії у війні проти України - що відомо

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ країни-окупанта Росії підкреслює небажання глави держави Володимира Путіна йти на мир з Україною. Москва дотримується своїх попередніх військових "цілей", які передбачають капітуляцію української держави.

Напередодні стало відомо, що Росія проводить активну кампанію, метою якої є підрив морального духу українців і формування на Заході враження нібито неминучої "перемоги" загарбників і марності підтримки України.

Нагадаємо, Главред писав, що метою нового осіннього наступу РФ може стати вихід через Лиман на північні околиці Сєвєродонецька та з півдня, обійшовши Покровськ, вихід на кордон Донецької області. Таким чином, рухаючись з двох напрямків, окупанти намагатимуться виконати хоча б одне – мінімальне – політичне завдання, тобто захоплення Донецької області в її адміністративних кордонах.

Інші новини:

Про джерело: The Insider The Insider - латиське інтернет-видання, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях, викритті фальшивих новин та перевірці фактів. Інтернет-видання має такі розділи: "Корупція", "Суспільство", "Політика", "Економіка", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред