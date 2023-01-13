glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Українцям будуть менше відключати світло: експерт назвав важливу умову

13 січня 2023, 16:23
Доступна кількість електроенергії збільшиться через зменшення попиту, вважає Олександр Харченко.
Відключення світла
Відключення світла / Колаж фото УНІАН

Тривалість відключення електроенергії в Україні прямо залежить від погодних умов. Чим буде тепліше, тим рідше будуть відключення.

В інтерв'ю Главреду директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначив, що кожен градус температури вниз - це додаткові 200 мегават споживання.

"Що означає потреба в ще одному вугільному енергоблоці в системі. Фізично його немає, тому і ситуація така, яка є. Дійсно, якщо потеплішає, то, швидше за все, графіки трохи пом'якшаться через те, що загальний рівень споживання буде знижуватися і, відповідно, можна буде одночасно загоювати більшу частину споживачів. Наприклад, на свята не працювала промисловість", - пояснив експерт.

Хто такий Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи і прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Харченко зазначив, що поки індустрія була на вихідних, можна було загоїти приватних споживачів, через що майже всі українці свята зустріли більш-менш з електрикою.

"Так само, коли стане тепло, доступна кількість електроенергії збільшиться через зменшення попиту. Тому її можна буде розподілити, і графіки стануть м'якше і комфортніше", - підсумував експерт.

Відключення світла в Україні

Атаки країни-агресора РФ на українську енергосистему теоретично можуть призвести до блекауту в Україні. Однак на практиці такий ризик досить низький. У росіян вичерпується здатність завдавати шкоди нашій державі такими атаками. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Він висловив думку, що Україна вже пройшла найгірше з російськими ракетними атаками.

Кудрицький також заявляв, що ворожі атаки на енергетичну систему України плануються і здійснюються не тільки російською армією. Загарбникам допомагають ще й російські енергетики, які добре знають енергомережу України.

У свою чергу, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявляв, що українські енергетики зараз працюють над тим, щоб зміцнити енергосистему і поліпшити фізичну безпеку енергооб'єктів. Для столиці України планують створити нову схему електроживлення, яка дозволить не боятися блекаута. Якщо такий план вдасться, то можливо з середини лютого цього року навіть у разі пошкодження енергосистеми російськими ракетами або дронами Київ все одно буде отримувати світло, тепло і воду.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні відключення світла
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:08

"Суровікін вже ніхто і звати його ніяк": Жданов розповів про наслідки рокіровок в Генштабі РФ

17:01

Чому паркан з ромбиками був гордістю СРСР, а його творець втік до США

16:42

Жодна зі сторін не контролює Соледар - Єрмак

16:34

У Росії грандіозний скандал: Пригожин влаштував публічну істерику і накинувся на російську арміюВідео

16:23

Українцям будуть менше відключати світло: експерт назвав важливу умовуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:18

Принц на білому коні або Жах, що летить на крилах ночі: ТОП-5 чоловічих імен, які відлякують жінок

16:17

Інвалідність і хрест на кар'єрі: Волочкова ризикує більше ніколи не сісти на шпагатВідео

16:16

"Вова мене вб'є!": Даша Кацуріна розповіла, про що Дантес спілкується з її 6-річною донькоюВідео

15:52

3 речі, які треба зробити всім в день Василя: прикмети 14 січня, щоб залучити великий успіхВідео

Реклама
15:47

Вперше на українському телебаченні: дружина Арестовича у Сніданку з 1+1 дала інтверв'ю про чоловікаВідео

15:25

"Допоможуть лишатися непомітними", - волонтери передали воїнам-спецпризначенцям спецодяг з Німеччини

15:21

Ізраїль дасть Україні технології оповіщення про загрози ракет і дронів - посол

15:19

Експерти розповіли про відшкодування за зруйноване житло: держава самостійно квартири не будуватиме

15:05

Неможливо смачний торт без випічки з 3 інгредієнтів: бомбезний рецептВідео

15:01

Репер Каньє Вест таємно знову одружився - ЗМІВідео

14:53

Тіло російського фігуриста почало синіти: що відомоВідео

14:45

Стискав кулаки та хапався за руку: дивна поведінка Путіна може говорити про його хвороби - ЗМІВідео

14:41

Катя або Саша: Холостяк порівняв дівчат з яхтами і пояснив свій вибірВідео

14:23

"Мерзоти заздрісні": жирний зрадник Джиган обматюкав усіх, хто вважає його повнимВідео

14:12

"Переговори з РФ - пастка для України": Росія не прагне миру, їй потрібна пауза - КулебаВідео

Реклама
14:08

Танки, санкції та трибунал: Зеленський назвав "формулу перемоги" над РФВідео

14:03

Україна де-факто стала членом НАТО - Резніков

13:47

Чому не можна сушити одяг на батареї: більшість людей про це не здогадуються

13:45

Можуть стати мільйонерками: жіночі імена, які допомагають досягти шаленого успіху в кар'єріВідео

13:45

Обрізання Господнє - історія свята, заборони і традиції

13:43

Зірка Жіночого кварталу блиснула пружними стегнами в чорній міні-сукні

13:37

У Міноборони пояснили, про що говорить путінська рокіровка Герасимова на Суровікіна

13:20

У ЗСУ спростували заяву Міноборони РФ про "захоплення" Соледара

13:20

Принесуть в дім щастя і багатство: тексти найщедріших посівалок

13:06

Ворожіння на Старий Новий Рік 2023: як залучити в своє життя любов

13:05

Як можна перевірити вершкове масло на якість: п'ять простих способівВідео

13:02

РФ може перейти в наступ навесні: Резніков назвав ймовірні напрямкиВідео

12:47

Українцям перерахували тариф на доставку газу: хто платитиме з січня вдвічі більшеВідео

12:27

Резніков сказав, скільки військових щоденно втрачають Україна і РФ у війніВідео

12:25

"Ні про яке оточення мови немає": полковник РФ спростував заяви пропагандистів щодо БахмутаВідео

12:05

Розкрито найкращу пораду, яку королева Єлизавета II дала Кейт Міддлтон після її конфузу

11:50

Потужний вибух і детонація: на базі РФ в Бєлгородській області знищено танк Т-72Відео

11:40

"Турбіна, як 2 морських контейнери": Київ не замерзне у разі блекауту завдяки новим установкам – експертВідео

11:20

Путін у катастрофічній ситуації та не знає, кому довірити керувати війною - ЗМІ

11:19

Навіщо заливати в унітаз борну кислоту на ніч: вранці ви його просто не впізнаєте

Реклама
10:57

"Окупанти зарилися, як під час В’єтнамської війни": Гайдай розповів про важкі бої біля КремінноїВідео

10:57

Блекаут не світить: РФ не зможе "вимкнути" енергосистему України – експертВідео

10:37

Українка в неймовірному костюмі феєрично з'явилася на "Міс Всесвіт"Відео

10:31

Путін намагається створити двомільйонну армію - ГУР

10:30

РФ готує новий ракетний удар по Україні: куди можуть цілитися окупантиВідео

10:30

Водохресний святвечір 2023: коли святкують, прикмети, традиції і заборони

10:18

Свято Маланки в Україні: що потрібно зробити в цей особливий день

10:06

У РФ знову клянчать переговори з Україною: озвучили нові "хотілки"Відео

09:53

Не зупинить наступ українців: у Держдепі оцінили просування РФ на ДонбасіВідео

09:50

"Час підрізати Пригожину крила": ЗМІ розкрили таємний план Путіна щодо ПВК "Вагнера"

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти