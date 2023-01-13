Українцям будуть менше відключати світло: експерт назвав важливу умову

Доступна кількість електроенергії збільшиться через зменшення попиту, вважає Олександр Харченко.

Відключення світла / Колаж фото УНІАН

Тривалість відключення електроенергії в Україні прямо залежить від погодних умов. Чим буде тепліше, тим рідше будуть відключення.

В інтерв'ю Главреду директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначив, що кожен градус температури вниз - це додаткові 200 мегават споживання.

"Що означає потреба в ще одному вугільному енергоблоці в системі. Фізично його немає, тому і ситуація така, яка є. Дійсно, якщо потеплішає, то, швидше за все, графіки трохи пом'якшаться через те, що загальний рівень споживання буде знижуватися і, відповідно, можна буде одночасно загоювати більшу частину споживачів. Наприклад, на свята не працювала промисловість", - пояснив експерт.

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи і прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Харченко зазначив, що поки індустрія була на вихідних, можна було загоїти приватних споживачів, через що майже всі українці свята зустріли більш-менш з електрикою.

"Так само, коли стане тепло, доступна кількість електроенергії збільшиться через зменшення попиту. Тому її можна буде розподілити, і графіки стануть м'якше і комфортніше", - підсумував експерт.

Відключення світла в Україні

Атаки країни-агресора РФ на українську енергосистему теоретично можуть призвести до блекауту в Україні. Однак на практиці такий ризик досить низький. У росіян вичерпується здатність завдавати шкоди нашій державі такими атаками. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Він висловив думку, що Україна вже пройшла найгірше з російськими ракетними атаками.

Кудрицький також заявляв, що ворожі атаки на енергетичну систему України плануються і здійснюються не тільки російською армією. Загарбникам допомагають ще й російські енергетики, які добре знають енергомережу України.

У свою чергу, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявляв, що українські енергетики зараз працюють над тим, щоб зміцнити енергосистему і поліпшити фізичну безпеку енергооб'єктів. Для столиці України планують створити нову схему електроживлення, яка дозволить не боятися блекаута. Якщо такий план вдасться, то можливо з середини лютого цього року навіть у разі пошкодження енергосистеми російськими ракетами або дронами Київ все одно буде отримувати світло, тепло і воду.

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