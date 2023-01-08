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У російських військових є спільники: в Укренерго назвали винних в атаках на енергосистему України

8 січня 2023, 18:54
Голова правління НЕК "Укренерго" заявив, що російські інженери знають енергомережу України "як свою долоню".
удар по энергосистеме
До планування атак на енергосистему України долучаються також російські енергетики / УНІАН, ua.depositphotos.com

Ворожі атаки на енергетичну систему України плануються та здійснюються не лише російською армією. Загарбникам допомагають ще й російські енергетики, які добре знають енергомережу України. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує пресслужба відомства.

"Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками", - наголосив Кудрицький.

За його словами, російські інженери знають енергомережу України "як свою долоню", оскільки до початку повномасштабного вторгнення в лютому минулого року вона була об’єднана з енергосистемами Росії та Білорусі.

Водночас голова правління НЕК "Укренерго" підкреслив, що тепер українські енергетики, які уже три місяці тримають енергосистему під нищівними ударами, краще розуміють російську стратегію і вживають заходів, які спрямовані на мінімізацію наслідків ворожих атак.

Відключення світла в Україні

Нещодавно генеральний директор компанії-постачальника YASNO Сергій Коваленко спрогнозував терміни відключень електроенергії в Україні у зв'язку з ракетними ударами РФ по цивільній інфраструктурі. За його словами, Україна зможе відмовитися від відключень за графіками не раніше кінця березня.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин.

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