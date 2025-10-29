Наталія Сумська зруйнувала спілкування з Ольгою Сумською - деталі конфлікту

Ольга Сумська вважає сестру найріднішою людиною.

Ольга Сумська - стосунки зі старшою сестрою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Наталя Сумська знову не спілкується з сестрою

Як Ольга прокоментувала ситуацію

Відома українська актриса Ольга Сумська розповіла, чи спілкується вона зі своєю старшою сестрою Наталією Сумською.

В інтерв'ю для OBOZ.UA Ольга зазначила, що вона знову втратила зв'язок із Наталією.

"Я завжди відкрита до спілкування. Завжди. Я готова обійняти, простягнути руку, подарувати сестринське тепло. Чому не спілкуємося? Не знаю... Людина просто не пише, не телефонує. Не вітається при зустрічі - і так уже давно. Знаєте, це боляче. Цей біль заглибився, укорінився, зміцнився у своєму негативі. І, на жаль, до цього вже трохи звикло", - поділилася Сумська.

Ольга Сумська / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Також вона зазначила, що не ображається на Наталю і вважає її найріднішою.

"Наталя залишається для мене найріднішою людиною у світі. Це моя друга мама. Моя хрещена мама в кіно, яка відкрила двері у світ кіно. Саме вона привела мене за руку на кіностудію, де я отримала роль Панночки у фільмі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". Мені було всього 16 років, режисер затвердив. Усе роками складалося добре, а потім щось зруйнувалося. Так уже склалося життя. Іноді доля розводить навіть найближчих людей, і не завжди можна знайти точну причину. Але я не тримаю образи", - додала Ольга.

Наталя Сумська / фото: instagram.com, Наталя Сумська

Конфлікт сестер Сумських

Про сварку Ольги та Наталії Сумських стало відомо 2021 року, тоді старша сестра не прийшла на святкування дня народження їхньої мами. Після початку повномасштабної війни в Україні син Наталії засудив доньку Ольги Тоню, яка живе і працює в Москві. На початку ж цього року молодша сестра ділилася, що налагодила спілкування з Наталією, але знову щось сталося.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ольга Сумська розповіла шанувальникам, що перебувала у відпустці для перезавантаження. Актриса поділилася свіжими фотографіями, на одному з яких вона позувала в купальнику і показала свою ідеальну фігуру. До речі, Ольга уточнила, що побувала в Хмельницькій області.

А також час від часу в соціальних мережах Ольга Сумськаробить публікації з фотографіями "російської" дочки. Раніше вона привітала Тоню Паперну з днем народження - їй виповнилося 35 років. Ольга В'ячеславівна також показала фото з донькою з сімейного архіву - чорно-білий знімок на якому вона тримає на руках зовсім маленьку Тоню.

Про персону: Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

