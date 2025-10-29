Названо дату, коли Україну накриє сильний мороз: різко налетить сніг і вдарить -12

Погода в листопаді в Україні буде морозною і з сильними опадами розповіла метеорологиня.

Погода в Україні вже в листопаді готує українцям сюрпризи. Сильні морози та опади прийдуть зовсім скоро, розповіла в інтерв'ю Главреду заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова.

"З 1 по 5 листопада можливі дощі. Після 5 листопада варто очікувати сильних опадів. Після 7 листопада опадів не очікуємо, але температура в цей час буде знижуватися. Уже до кінця листопада варто очікувати різке похолодання. Це різке похолодання прийде, приблизно, з 25 листопада і протримається до 3 грудня", - зазначила метеоролог.

За словами Мартазінової, мороз огорне Україну не надовго.

"Мінімальна температура може доходити до -9 -12 градусів у нічний час. Денна температура буде 0 градусів", - додала синоптик.

Коли в Україну прийде сніг

"Перший серйозний сніг буде до кінця листопада. Тоді можна чекати мокрого снігу. Також зима почнеться зі снігом. Зазначу, йтиме саме мокрий сніг. Оскільки температура в грудні буде плюсовою, то й снігу ми багато не побачимо. Великого снігового покриву із заметами поки що не прогнозую", - додала синоптик.

