Катував людей на Київщині: у РФ підірвали підполковника ОМОНу - ГУР

Це сталося 25 жовтня на території Кемеровської області.

У Росії підірвали підполковника ОМОНу / Колаж: Главред, фото: ГУР

Головні факти:

У Кемеровській області ліквідовано підполковника ОМОНу

Підрозділ, у якому служив Мазжерін, причетний до геноциду українців під час окупації у 2022 році

ГУР України ще у 2022 році ідентифікував злочинців

На території Кемеровської області РФ у суботу, 25 жовтня, вибухнув автомобіль, у якому перебував Веніамін Мазжерін - підполковник спецпідрозділу ОМОН "Оберег" Росгвардії.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. За їхніми даними, Мазжерін був причетний до воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами на Київщині у перші місяці повномасштабного вторгнення. Підрозділ "Оберег", у якому він служив, фігурує у розслідуваннях як один із виконавців актів геноциду проти українського народу.

Офіс генпрокурора України вже відкрив кримінальне провадження проти військовослужбовців цього підрозділу - за порушення законів та звичаїв війни. Розвідка уточнює, що ще у квітні 2022 року ідентифікувала фігурантів справи та розпочала заходи для їхнього покарання.

Дивіться відео ГУР про ліквідацію підполковника російського ОМОНу

