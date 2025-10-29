Катував людей на Київщині: у РФ підірвали підполковника ОМОНу - ГУР

Головні факти:
- У Кемеровській області ліквідовано підполковника ОМОНу
- Підрозділ, у якому служив Мазжерін, причетний до геноциду українців під час окупації у 2022 році
- ГУР України ще у 2022 році ідентифікував злочинців
На території Кемеровської області РФ у суботу, 25 жовтня, вибухнув автомобіль, у якому перебував Веніамін Мазжерін - підполковник спецпідрозділу ОМОН "Оберег" Росгвардії.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. За їхніми даними, Мазжерін був причетний до воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами на Київщині у перші місяці повномасштабного вторгнення. Підрозділ "Оберег", у якому він служив, фігурує у розслідуваннях як один із виконавців актів геноциду проти українського народу.
Офіс генпрокурора України вже відкрив кримінальне провадження проти військовослужбовців цього підрозділу - за порушення законів та звичаїв війни. Розвідка уточнює, що ще у квітні 2022 року ідентифікувала фігурантів справи та розпочала заходи для їхнього покарання.
Дивіться відео ГУР про ліквідацію підполковника російського ОМОНу
