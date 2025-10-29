РФ почала використовати КАБи, схожі на реактивні ракети: 'Флеш' розкрив подробиці

За оцінкою Сергія "Флеша" Бескрестнова, такі КАБи можуть вражати цілі на відстані до 200 км.

Росія запустила виробництво далекобійних КАБів / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, Міноборони РФ

Ключові тези Бескрестнова:

Росія налагодила серійне виробництво дальніх КАБів

Робоча дистанція дольного КАБа близько 100 км, гранична - до 200 км

Бойова частина, ймовірно, базується на заряді від ФАБ-250

Росія запустила серійне виробництво дальніх керованих авіаційних бомб. Вони здатні вражати цілі на відстані до 200 км. Про це в інтерв'ю Главреду розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За словами експерта, треба розрізняти два типи КАБів. Поширений КАБ-500 - це класична авіабомба з універсальним модулем планування, яка після скидання здатна пролетіти 40-50 км.

Інший тип - повноцінний плануючий боєприпас заводської конструкції, що нагадує ракету і має власний реактивний двигун. Через уніфікацію діаметр боєприпасу роблять близько 30 см, щоб їх можна було запускати не лише з авіації, а й з РСЗВ "Торнадо".

"У цього боєприпасу, що планує, є реактивний двигун, завдяки чому він може розвивати вищу швидкість і літати на більш далекі дистанції після скидання. Дальність залежить від того, з якої висоти він буде скинутий: його можуть скидати з 5 км, з 10 км, навіть з 15 км і на різних швидкостях літака-носія. Тому такі типи КАБів можуть досягати дистанції до 200 км, де 100 км - це робоча дистанція при стандартній висоті, а до 200 км - гранична", - поясний Сергій "Флеш".

КАБ / Інфографіка: Главред

Якщо раніше такі боєприпаси фіксували лише епізодично, то за останні два тижні до експерта надійшла безліч повідомлень про польоти дальнього КАБа на 50, 70 і 100 км.

"Неприємний факт у тому, що ми такі типи зброї кількох типів знали й раніше - їх фіксували на фронтах упродовж останніх років, але це, скоріше, було приватне використання. Ми знали про БПЛА "Бандероль", які випускав завод "Кронштадт", про плануючий боєприпас УМБП Д-30. Той боєприпас, який ми бачимо зараз, більш небезпечний тим, що росіяни почали його випускати серійно", - зазначив Бескрестнов.

Експерт підкреслив, що в нових КАБах, ймовірно, використано той самий китайський/тайванський реактивний двигун, який стоїть і в реактивних "шахедах". Як бойову частину, ймовірно, застосовано заряд від ФАБ‑250 - близько 100 кг вибухової речовини.

"Росіяни зазвичай намагаються не придумувати щось принципово нове, а намагаються уніфікувати наявні боєприпаси під нові конструкції. Тому, повторюся, особисто мене насторожує масовість і серійність застосування цієї зброї останнім часом", - додав він.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія "Флеш" Бескрестнова Главреду про нові КАБ і FPV, які здатні діставати до тилових міст:

Чим небезпечні російські КАБи

Як повіломляв Главред, дані заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького свідчать, що у вересні–жовтні РФ працювала над новими модулями керування для авіабомб і вивела їх на фінальну стадію бойових випробувань.

Бойовий радіус таких боєприпасів оцінюють приблизно в 200 км. Росія продовжує удосконалювати універсальні модулі планування й корекції (УМПК), що дозволяють по-новому застосовувати звичайні авіабомби вагою 250, 500, 1500 і 3000 кг.

Удари КАБами по Україні - останні новини

Нагадаємо, 24 жовтня Індустріальний район Харкова атакували п'ятьма КАБами. Влучання припали на цивільне підприємство та автобазу (пошкоджено понад 20 авто), вибухова хвиля розтрощила вікна в двох багатоповерхівках.

Також 24 жовтня в Одеській області пролунали вибухи. Регіон атакували російські керовані авіабомби. Голова ОДА Олег Кіпер повідомив, що це перший випадок застосування керованих авіабомб по цивільній інфраструктурі Одещини.

Як повідомляв Главред, 26 жовтня у Кривому Розі прогримів вибух. Місто атакували російським КАБом. Протиповітряна оборона знищила боєприпас, але уламки пошкодили промислове підприємство.

Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

