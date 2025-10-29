"Хотів, щоб мене запам'ятали": прем'єр Олександр Стоянов зізнався, чому пішов із балету

Стоянов залишив балетну сцену на піку своєї кар'єри.

Олександр Стоянов балет - чому Стоянов закінчив кар'єру в балеті / колаж: Главред, фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Що сталося з Олександром Стояновим

Чим артист пояснює своє рішення завершити танцювальну кар'єру

У червні 2024 року український артист балету і прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов заявив про свій відхід зі сцени. Рішення танцюриста було несподіваним для шанувальників, але, як з'ясувалося, виваженим для нього самого.

Причини свого відходу Стоянов зважився озвучити лише зараз, через півтора року після точки в кар'єрі артиста балету. Примітно, що сам балет Олександр не залишив, взявши на себе роль художнього керівника трупи Grand Kyiv Ballet (її заснував сам Стоянов - прим. редактора).

Що ж стосується завершення його танцювальної кар'єри, то тут Стоянов вирішив "відкрити карти": у соціальних мережах він повідомив, що 2024 року отримав серйозну травму - розрив пахової зв'язки. На жаль, це була не перша травма артиста, проте вирішальна в його долі - саме вона спонукала його залишити балетну сцену.

"Я станцював вже все, що тільки можна на українських та світових сценах і завжди хотів, щоб мене запам’ятали як ефектного танцюриста з гарною фігурою та високим стрибком", - каже Олександр. Утім, артист не виключає, що згодом все ж вирушить у світовий прощальний тур.

Олександр Стоянов балет - чому Стоянов закінчив кар'єру в балеті / фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Про персону: Олександр Стоянов Олександр Стоянов - український артист балету, прем'єр Національного Академічного театру Опери та Балету України імені Т. Г. Шевченка. Народний артист України (2019). Засновник і художній керівник Grand Kyiv Ballet та міжнародного танцювального конкурсу Golden Dancers. Чоловік і танцювальний партнер української прими-балерини та Народної артистки України Катерини Кухар. Разом вони були визнані однією з найкрасивіших балетних пар Європи.

