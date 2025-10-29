Плюс 10% до кінця осені: українців попередили про подорожчання базового продукту

Названо фактори, які призведуть до підняття ціни на яйця.

Що буде з цінами на яйця в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

Ціни на курячі яйця зростатимуть

Вони можуть піднятись на 10% до кінця осені

Це станеться через обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури

Продукція, яка швидко псується і потребує зберігання в холодильнику, почне дорожчати через обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури. Про це сказав керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський у коментарі Новини.LIVE.

Він також розповів, чого очікувати українцям від вартості яєць найближчим часом.

"Виробники продуктів, що швидко псуються, не тільки молока чи яєць, але й сирів, будуть вимушені піднімати ціни… А ті підприємства, що встановили автономне обладнання, витрачають значно більше коштів для безперебійного електропостачання, коли діють графіки відключення світла", - підкреслив експерт.

За його словами, ці фактори призведуть до підняття ціни на курячі яйця.

"Споживачам варто очікувати подорожчання щонайменше на 10% до кінця осені. У постачальників не буде вибору, якщо вони хочуть працювати без збитків для власного бізнесу", - каже Несходовський.

Ціни на яйця в Україні

Варто додати, що згідно з даними Мінфін, наразі середня вартість десятка курячих яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 74,80-77 грн. Що важливо, ще тиждень тому показник фіксувався на рівні 73,53 грн за упаковку.

Які продукти будуть дорогими взимку

Аграрний експерт Олександр Хорєв заявив, що можливі перебої з електроенергією та зростання цін на енергоносії суттєво впливають на собівартість українських тепличних овочів.

За його підрахунками, гуртові ціни на тепличні овочі досягають максимуму з різдвяних свят до кінця січня.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, через удари Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні зростають ціни на продукти. Відтак, вартість огірків значно підскочила.

Також відомо, що ціни на молоко-сировину в Україні знижуються через поєднання внутрішніх та світових факторів. Середні закупівельні ціни на всі ґатунки зменшилися на 15-20 копійок за місяць.

Крім того, в Україні зафіксували ріст цін на ріпчасту цибулю. Вона подорожчала, оскільки частину врожаю досі не зібрали з полів через несприятливі погодні умови, тому овочі поступово псуються.

