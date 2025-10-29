Плюс 10% до кінця осені: українців попередили про подорожчання базового продукту

Головне:
- Ціни на курячі яйця зростатимуть
- Вони можуть піднятись на 10% до кінця осені
- Це станеться через обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури
Продукція, яка швидко псується і потребує зберігання в холодильнику, почне дорожчати через обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури. Про це сказав керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський у коментарі Новини.LIVE.
Він також розповів, чого очікувати українцям від вартості яєць найближчим часом.
"Виробники продуктів, що швидко псуються, не тільки молока чи яєць, але й сирів, будуть вимушені піднімати ціни… А ті підприємства, що встановили автономне обладнання, витрачають значно більше коштів для безперебійного електропостачання, коли діють графіки відключення світла", - підкреслив експерт.
За його словами, ці фактори призведуть до підняття ціни на курячі яйця.
"Споживачам варто очікувати подорожчання щонайменше на 10% до кінця осені. У постачальників не буде вибору, якщо вони хочуть працювати без збитків для власного бізнесу", - каже Несходовський.
Ціни на яйця в Україні
Варто додати, що згідно з даними Мінфін, наразі середня вартість десятка курячих яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 74,80-77 грн. Що важливо, ще тиждень тому показник фіксувався на рівні 73,53 грн за упаковку.
Які продукти будуть дорогими взимку
Аграрний експерт Олександр Хорєв заявив, що можливі перебої з електроенергією та зростання цін на енергоносії суттєво впливають на собівартість українських тепличних овочів.
За його підрахунками, гуртові ціни на тепличні овочі досягають максимуму з різдвяних свят до кінця січня.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, через удари Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні зростають ціни на продукти. Відтак, вартість огірків значно підскочила.
Також відомо, що ціни на молоко-сировину в Україні знижуються через поєднання внутрішніх та світових факторів. Середні закупівельні ціни на всі ґатунки зменшилися на 15-20 копійок за місяць.
Крім того, в Україні зафіксували ріст цін на ріпчасту цибулю. Вона подорожчала, оскільки частину врожаю досі не зібрали з полів через несприятливі погодні умови, тому овочі поступово псуються.
Читайте також:
- В Україні зросла вартість низки продуктів: скільки тепер доведеться платити
- Деякі українці отримають "спеціальні" зарплати: кого зачеплять зміни
- Пенсії під загрозою: хто з українців має пройти ідентифікацію, щоб не залишитися без грошей
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред