У Києві лунають вибухи, є загиблий та поранені: у столиці ввели екстрені відключення світла

Мер столиці Віталій Кличко закликає залишатися в укриттях. У мережі повідомляють про 10 вибухів

У Києві лунають вибухи / Міноборони РФ

У Києві пролунали вибухи після масованої ракетної атаки Росії по Україні.

Мер столиці Віталій Кличко закликав залишатися в укриттях.

"Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі - пізніше", - написав Кличко.

Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця.

"За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих", - повідомив Кличко.

У Солом’янському районі медики зараз госпіталізують трьох постраждалих жінок. Ще двох чоловіків медики госпіталізують з місця вибуху в Солом‘янському районі столиці.

За попередньою інформацією в результаті ракетної атаки у Соломянському районі пошкоджено приватний будинок.

"В Печерському районі, поблизу станції метро "Палац України" — потрапляння в готель. Також руйнування в Голосіївському районі", - повідомили в КМВА.

У мережі повідомляють про 10 звуків вибуху в Києві, найгучніше було в центрі.

Тим часом у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла.

"Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", - повідомили у ДТЕК.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти можуть атакувати Україну ракетами найближчими днями, намагаючись таким чином зіпсувати свята і підірвати моральний дух українців. Про це повідомила розвідка Великобританії.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував ймовірність нових масованих ударів окупантів РФ по цивільній інфраструктурі України. Запасів крилатих ракет в Росії залишилося на дві-три масовані атаки, підкреслив він.

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