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Відключень світла стане менше: в Укренерго дали оптимістичний прогноз на вихідні

12 січня 2023, 08:13
Наразі енергетики роблять все можливе, щоби збільшити обсяги генерації електроенергії.
Світло, Електроенергія
В Укренерго дали оптимістичний прогноз на вихідні щодо відключень світла / ua.depositphotos.com

Найближчими вихідними в Україну прийде потепління, і це вплине на відключення електроенергії - світла стане більше.

Як розповів під час національного телемарафону голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький, обсяги відключення електроенергії можуть зменшитися.

"На вихідні очікуємо потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", - заявив він.

Кудрицький також додав, що в даний час енергетики роблять все можливе, щоб збільшити обсяги генерації електроенергії.

Відключення світла в Україні

Атаки країни-агресора РФ на українську енергосистему теоретично можуть призвести до блекауту в Україні. Однак на практиці такий ризик досить низький. У росіян вичерпується здатність завдавати шкоди нашій державі такими атаками. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Він висловив думку, що Україна вже пройшла найгірше з російськими ракетними атаками.

Кудрицький також заявляв, що ворожі атаки на енергетичну систему України плануються та здійснюються не лише російською армією. Загарбникам допомагають ще й російські енергетики, які добре знають енергомережу України.

Своєю чергою, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявляв, що українські енергетики зараз працюють над тим, щоб зміцнити енергосистему і поліпшити фізичну безпеку енергооб'єктів. Для столиці України планують створити нову схему електроживлення, яка дозволить не боятися блекауту. Якщо такий план вдасться, то можливо з середини лютого цього року навіть у разі пошкодження енергосистеми російськими ракетами або дронами Київ все одно отримуватиме світло, тепло і воду.

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Укренерго новини України ракетний удар відключення світла електроенергія
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