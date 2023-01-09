Блекаутів в Києві з лютого може не бути, якщо план енергетиків вдасться – експерт

У столиці можуть створити нову систему електроживлення, засновану на резервній генерації.

Енергетики планують зробити в Києві нову схему електроживлення/ УНІАН

Українські енергетики зараз працюють над тим, щоб зміцнити енергосистему і покращити фізичну безпеку енергооб'єктів. Для столиці України планують створити нову схему електроживлення, яка дозволить не боятися блекауту. Якщо такий план вдасться, то можливо з середини лютого цього року навіть у разі пошкодження енергосистеми російськими ракетами чи дронами Київ все одно отримуватиме світло, тепло і воду.

Про це розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі національного телемарафону. За його словами, над зміцненням енергосистеми зараз працюють найкращі військові інженери.

"Проте додати фізичну безпеку, поміняти структуру генерації, розвинути додаткову мережу, зокрема високовольтних ліній, які можуть використовуватися і водночас резервними, — все це потребує чималих коштів", – зазначає Харченко.

Якщо план вдасться, то у Києві може з’явитися нова схему електроживлення, заснована на резервній генерації, каже експерт.

"Якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то з середини лютого Києву буде все одно на будь-який блекаут. У місті буде резервна генерація для водоканалів, для теплових станцій. Щоб якщо система не працює, всі отримали живлення, тепло і воду", – розповів Харченко.

Нагадаємо, в "Укренерго" пояснили, чи загрожує Україні тотальний блекаут. Атаки країни-агресорки РФ на українську енергосистему теоретично можуть призвести до блекауту в Україні. Проте на практиці такий ризик досить низький. У росіян вичерпується здатність завдавати шкоди нашій державі такими атаками, зазначає голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Раніше повідомлялося, що країна-агресорка Росія зупинить або зменшить свої удари по енергосистемі України, якщо наша держава битиме у відповідь по російських енергооб’єктах. Якщо ворог розумітиме, що йому теж "прилетить", він добре подумає перед тим, як атакувати українську енергосистему. Про це сказав президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

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