Температура підніметься до +18 градусів: зовсім скоро в Україні потеплішає

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у четвер
- Де може випасти дощ
Погода в Україні у четвер, 30 жовтня, буде теплою. Подекуди температура повітря може піднятися до +18 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"Жовтень завершується в Україні теплою погодою", - наголосила вона.відео дня
За її словами, завтра протягом дня температура повітря становитиме +12…+16 градусів, на півдні та заході подекуди до +18 градусів.
Водночас, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині буде свіжіше, вдень очікується +10…+13 градусів.
"Дощі - вночі на сході, завтра ввечері зʼявляться у західних областях. Але вдень скрізь красивенна погода - без опадів і тепло", - зауважила Діденко.
Погода в Києві
У Києві 30 жовтня дощів не передбачається, протягом дня повітря прогріється до +14 градусів.
"Словом, четвер виявиться хоч якоюсь приємною компенсацією за відсутність класичного "бабиного літа". Завтра - ідеальний осінній синоптичний день", - наголосила синоптикиня.
Якою буде погода у листопаді
Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що листопад розпочнеться з досить комфортними погодними умовами.
За її словами, перша декада листопада може бути теплішою.
"Сподіваємося, що перша декада листопада все ж таки буде ще без морозів, але це за розрахунками, які на сьогодні", - наголосила вона.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 29 жовтня буде місцями дощовою та сніжною. У цей день синоптики прогнозують дощі в Україні, крім південних областей.
Наталка Діденко розповідала, що 29 жовтня в Україні очікуються дощі різної інтенсивності, температура протягом дня буде до +11 градусів на півночі України та +15 градусів на південному сході.
Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що упродовж тижня очікується мінливий характер погоди. За його прогнозом, поступове покращення погодних умов прогнозується ближче до вихідних.
Читайте також:
- Любовний гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада
- ТЦК з 1 листопада більше не прийматимуть документи на відстрочку: що робити громадянам
- Листопад 2025 все розставить по місцях: прогноз на місяць для Близнюків
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред