Температура підніметься до +18 градусів: зовсім скоро в Україні потеплішає

Українців чекає ідеальний осінній синоптичний день.

Прогноз погоди на 30 жовтня / фото: УНІАН

Погода в Україні у четвер, 30 жовтня, буде теплою. Подекуди температура повітря може піднятися до +18 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Жовтень завершується в Україні теплою погодою", - наголосила вона.

За її словами, завтра протягом дня температура повітря становитиме +12…+16 градусів, на півдні та заході подекуди до +18 градусів.

Водночас, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині буде свіжіше, вдень очікується +10…+13 градусів.

"Дощі - вночі на сході, завтра ввечері зʼявляться у західних областях. Але вдень скрізь красивенна погода - без опадів і тепло", - зауважила Діденко.

Погода 30 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 30 жовтня дощів не передбачається, протягом дня повітря прогріється до +14 градусів.

"Словом, четвер виявиться хоч якоюсь приємною компенсацією за відсутність класичного "бабиного літа". Завтра - ідеальний осінній синоптичний день", - наголосила синоптикиня.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Якою буде погода у листопаді

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що листопад розпочнеться з досить комфортними погодними умовами.

За її словами, перша декада листопада може бути теплішою.

"Сподіваємося, що перша декада листопада все ж таки буде ще без морозів, але це за розрахунками, які на сьогодні", - наголосила вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 29 жовтня буде місцями дощовою та сніжною. У цей день синоптики прогнозують дощі в Україні, крім південних областей.

Наталка Діденко розповідала, що 29 жовтня в Україні очікуються дощі різної інтенсивності, температура протягом дня буде до +11 градусів на півночі України та +15 градусів на південному сході.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що упродовж тижня очікується мінливий характер погоди. За його прогнозом, поступове покращення погодних умов прогнозується ближче до вихідних.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

