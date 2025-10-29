Труханову вручили підозру, йому загрожує тюрма

Екс-мер і посадовці Одеської міськради отримали підозри у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей.

Труханов отримав підозру / Колаж: Главред, фото: НПУ, ДСНС

Колишньому меру Одеси Геннадію Труханову, двом його заступникам, кільком посадовцям міської ради та представникам комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості, через яку система водовідведення міста виявилася непідготовленою до стихії.

"Серед фігурантів - колишній мер Одеси, двоє його заступників, посадові особи департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

В чому саме звинувачують Труханова

30 вересня Одесу накрили потужні зливи, за кілька годин випала двомісячна норма опадів. Через переповнення каналізаційних мереж і несправність зливової системи вода затопила цілі квартали міста, люди рятувалися на дахах і горищах.

"Внаслідок рясних дощів загинуло девʼять осіб, серед них родина з дитиною - вони проживали на цокольному поверсі будинку, де вода досягла критичного рівня за лічені хвилини, не залишивши можливості для порятунку", - повідомили у Нацполіції.

Після трагедії поліцейські розпочали досудове розслідування. Встановлено, що система зливової каналізації Одеси роками не утримувалася належним чином, що і стало однією з причин масштабного підтоплення.

Провели 25 обшуків

Правоохоронці провели понад 25 обшуків у міськраді, департаментах і за місцями проживання підозрюваних. Поліцейські вилучили службову документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Підозри оголошено дев’ятьом фігурантам провадження за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила загибель людей.

"Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним. Тривають подальші слідчо-оперативні дії для встановлення повного кола причетних осіб", - зазначили у Нацполіції.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років, з можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років, а також штраф до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Це не про халатність"

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на підозру Труханову і заявив, що йдеться саме про злочинну недбалість.

"30 вересня в Одесі загинули дев’ять людей. І вина тому - не стихійне лихо, а службова недбалість посадовців. Сьогодні повідомлено про підозру колишньому міському голові Одеси. Він роками перебував на посаді, знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував. Це не про халатність, це про злочинну недбалість, яка призвела до смерті людей", - написав він на сторінці у Facebook.

Повінь в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня 2025 року впродовж кількох годин випала майже двомісячна норма дощу, що призвело до масштабних підтоплень житлових кварталів, транспортної інфраструктури та комунальних мереж.

За офіційними даними, загинуло щонайменше 10 людей, збитки оцінюються близько $10 млн, сотні будинків отримали пошкодження, а тисячі мешканців залишилися без електро- та водопостачання.

Про персону: Геннадій Труханов Геннадій Труханов - український політик і діяч місцевого самоврядування, міський голова Одеси (з 2014), керівник регіональної політичної партії Довіряй ділам. Народний депутат VII скликання, пише Вікіпедія. У 2025 році позбавлений громадянства України указом президента.

