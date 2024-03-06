"Наступ неможливий без допомоги США": полковник ЗСУ дав тривожний прогноз

Українські військові не зможуть наступати на фронті без допомоги від США. Допомоги від країн Європи буде достатньо лише для того, щоб утримувати лінію фронту.

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Полковник ЗСУ дав тривожний прогноз щодо війни/ колаж: Главред, фото: 35 ОБРІП імені Михайла Остроградського, скрін

Допомога союзників у Європі допоможе Україні утримати лінію фронту, але українські військові не зможуть піти у наступ без військової підтримки Сполучених Штатів Америки.

Нашій державі буде недостатньо допомоги країн Європи, щоб піти у наступ на фронті проти країни-агресорки Росії. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Європа не може покрити наші наступальні можливості, але її допомога в розмірі 50 мільярдів євро покриє витрати на оборону. До того ж європейські країни вже збільшують виробництво всієї номенклатури боєприпасів. Допомога союзників у Європі допоможе нам утримати лінію фронту, а для наступу знадобиться військова підтримка США", – зазначив Світан.

За словами військового експерта, якщо наша держава не отримає допомоги від США, то надалі ми зможемо лише бити по окупантах у глибокому тилу дальніми засобами ураження.

"Якщо Україна не отримає 60 мільярдів допомоги від Штатів, максимум, що можна буде робити, – завдавати ударів по глибокому тилу супротивника дальніми засобами ураження: безпілотниками, ракетами або авіацією вітчизняного виробництва. Але проводити наземний наступ без американської допомоги у 2024 році ми не зможемо", – сказав Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розкрив плани Росії проти України на весну-літо:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

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