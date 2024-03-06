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"Наступ неможливий без допомоги США": полковник ЗСУ дав тривожний прогноз

Альона Вороніна
6 березня 2024, 04:40
Українські військові не зможуть наступати на фронті без допомоги від США. Допомоги від країн Європи буде достатньо лише для того, щоб утримувати лінію фронту.
Украинские военные, Роман Свитан
Полковник ЗСУ дав тривожний прогноз щодо війни/ колаж: Главред, фото: 35 ОБРІП імені Михайла Остроградського, скрін

Допомога союзників у Європі допоможе Україні утримати лінію фронту, але українські військові не зможуть піти у наступ без військової підтримки Сполучених Штатів Америки.

Нашій державі буде недостатньо допомоги країн Європи, щоб піти у наступ на фронті проти країни-агресорки Росії. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Європа не може покрити наші наступальні можливості, але її допомога в розмірі 50 мільярдів євро покриє витрати на оборону. До того ж європейські країни вже збільшують виробництво всієї номенклатури боєприпасів. Допомога союзників у Європі допоможе нам утримати лінію фронту, а для наступу знадобиться військова підтримка США", – зазначив Світан.

За словами військового експерта, якщо наша держава не отримає допомоги від США, то надалі ми зможемо лише бити по окупантах у глибокому тилу дальніми засобами ураження.

"Якщо Україна не отримає 60 мільярдів допомоги від Штатів, максимум, що можна буде робити, – завдавати ударів по глибокому тилу супротивника дальніми засобами ураження: безпілотниками, ракетами або авіацією вітчизняного виробництва. Але проводити наземний наступ без американської допомоги у 2024 році ми не зможемо", – сказав Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розкрив плани Росії проти України на весну-літо:

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше експерт назвав дві умови, за яких росіяни можуть прорвати лінію оборони України. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що росіяни намагаються пробити українську лінію оборони на сході та півдні України. Експерт розповів, чого вони дійсно можуть домогтися.

Екскомандр "Айдару" Євген Дикий назвав причини складної ситуації на фронті. Колишній командир батальйону "Айдар" наголошує на тому, що критична проблема для України полягає в недокомплектації підрозділів особовим складом.

Полковник ЗСУ назвав головну ціль росіян на фронті. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначає, що план РФ полягає в дестабілізації ситуації в Україні.

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війна в Україні новини США військова допомога вторгнення Росії Роман Світан
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