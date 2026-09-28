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Трамп попросив Зеленського "пригальмувати": деталі розмови президентів

Анна Ярославська
28 вересня 2026, 09:12
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Президент США закликав Зеленського припинити атаки на НПЗ у Росії, і глава України нібито погодився.
Дональд Трамп, Московський НПЗ
Трамп закликав Україну припинити атаки на російські НПЗ / Колаж: Главред, фото: скріншот, соцмережі

Про що заявив Трамп:

  • Атаки на нафтопереробні заводи РФ створюють глобальні труднощі
  • США розраховують на те, що Київ переорієнтується на інші цілі
  • Відповідь офісу Зеленського поки що не оприлюднена

Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив главу України Володимира Зеленського "пригальмувати" удари по нафтопереробних заводах Росії. За версією Трампа, Зеленський нібито відповів, що "ймовірно, так і вчинить".

Глава Білого дому сказав журналістам, що Україна підриває дизельні НПЗ у Росії, і це "велика проблема".

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"Це не стільки близькосхідна проблема, скільки проблема Росії - через те, що Україна й Росія воюють одна з одною, і Україна підриває дизельні НПЗ у Росії, бо вони переробляють багато нафти. Тому ця ситуація справді цікава. І я розмовляв із президентом Зеленським", - заявив американський президент.

Журналісти запитали, що відповів президент України. За словами Трампа, Зеленський сказав: "Ну, ми, ймовірно, так і зробимо".

Варто зауважити, що підтвердження від українського президента або його офісу поки що немає.

Трамп пояснив своє прохання тим, що удари по російських НПЗ можуть створити "світову проблему". Він додав, що Зеленський "може займатися й іншими справами".

Трамп попросив Зеленського
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Переговори Трампа і Зеленського - новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели переговори в Нью-Йорку в рамках Генеральної Асамблеї ООН. За словами Зеленського, президент США заявив про намір зробити все можливе для завершення війни.

Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією за однієї умови - припинення ударів по електромережах, системах опалення та водопостачання. Пропозицію Києва російській стороні передадуть Сполучені Штати.

За даними Bloomberg, американський лідер Дональд Трамп запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Президент України відхилив пропозицію Трампа, яку той висловив під час зустрічі із Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Тристороння зустріч із реальним результатом потенційно можлива в грудні в Маямі під час саміту G20 - такий формат Володимир Зеленський назвав однією з найкращих можливостей, запропонованих американською стороною. Президент України переконаний, що присутність лідера США Дональда Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу здатна створити атмосферу для результативних переговорів.

Варто зазначити, що Трамп також заявив, що укладення угоди між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться "до настання суворої зими".

Чи можлива зустріч Зеленського та Путіна: оцінка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає малоймовірним проведення особистої зустрічі президентів України та Росії.

Експерт пояснює свою оцінку тим, що прямий діалог з українським керівництвом, на його думку, міг би мати для Кремля певні політичні наслідки. Зокрема, така зустріч могла б сприйматися як визнання України та її президента самостійними сторонами переговорного процесу.

"Зеленський чудово розуміє, що зустрічі з Путіним не буде, бо Путін не поїде на переговори, адже це буде його політичною поразкою та визнанням суб’єктності України й Зеленського", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

На думку експерта, навіть якщо раптом така зустріч відбудеться, то Путін на ній говоритиме те саме, що озвучував публічно.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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