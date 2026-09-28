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Скандал довкола полонених із КНДР: Сеул вимагає від України офіційних вибачень

Дар'я Пшеничник
28 вересня 2026, 10:03
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У Сеулі наполягають, що Україна порушила домовленість про конфіденційність, а її подальші заперечення підривають довіру між урядами.
Скандал довкола полонених із КНДР: Сеул вимагає від України офіційних вибачень
Південна Корея вимагає від України вибачень через розголошення інформації про полонених із КНДР / Колаж: Главред, фото: кадр з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

відео дня
  • Сеул вимагає від Києва офіційних пояснень і вибачень
  • Причина - розголошення передачі полонених із КНДР
  • Офіс президента заперечує будь-які домовленості

Адміністрація президента Південної Кореї вимагає від України офіційних пояснень та вибачень через оприлюднення інформації про передачу Сеулу військовополонених із Північної Кореї, повідомляє Reuters.

У Сеулі наполягають, що українська сторона діяла в односторонньому порядку та розкрила дані про передачу бійців КНДР, попри попередню домовленість про конфіденційність цього питання.

Окремо в адміністрації відреагували на заяви Києва про відсутність будь-яких зобов'язань. Там вважають такі твердження неправдивими та такими, що підривають довіру між урядами двох країн.

Що Зеленський сказав в ООН

Інформаційним приводом для дипломатичного загострення став виступ президента України на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня. Володимир Зеленський тоді повідомив, що українська сторона нещодавно передала Південній Кореї двох військовополонених із КНДР.

За словами президента, взяти північнокорейських військових живими було непросто: один із них, зрозумівши, що потрапить у полон, намагався вчинити самогубство.

Версії Києва та Сеула розійшлися

Реакція південнокорейської сторони пролунала вже наступного дня, 24 вересня. Президент Лі Чже Мьон звинуватив Україну в порушенні домовленості про нерозголошення, а саме питання репатріації бійців КНДР назвав "надзвичайно чутливим" і "пов'язаним із дипломатією та національною безпекою", - наголосив він.

В Офісі президента України у відповідь заперечили наявність будь-яких зобов'язань щодо мовчання. Там зазначили, що Київ не брав на себе таких домовленостей, а південнокорейська сторона не зверталася з проханням не розкривати деталі передачі двох полонених.

Ще одну версію подій 27 вересня оприлюднило видання Korea JoongAng Daily із посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента Південної Кореї. За його даними, Україна заздалегідь попередила Сеул, що Зеленський планує згадати військовополонених із КНДР під час виступу на Генасамблеї ООН, попри попередню домовленість цього не робити.

Як стверджує джерело видання, повідомлення передали дипломатичними каналами разом із проханням поставитися до ситуації з розумінням.

Чи з'являться військові КНДР в Україні - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що Росія навряд чи перекине північнокорейських військових безпосередньо на територію України. За його словами, це може статися лише у разі серйозних проблем для російської армії та за дозволу Кім Чен Ина.

"А якщо військові КНДР зайдуть на нашу територію, це розширить конфлікт і перетворить його з локального на регіональний. А це докорінно змінить ситуацію", - пояснив Жданов.

На думку експерта, у такому разі в Україні можуть з’явитися військові з країн Євросоюзу або НАТО.

"А це те, чого дуже боїться Путін: одна справа, коли у нас воюють 16 тисяч добровольців із 72 країн світу, а інша - коли прибуде Французький іноземний легіон", - додав він.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь КНДР у війні проти України - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, заступник керівника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький повідомив, що Північна Корея перекинула до Росії новий контингент військових. Вадим Скібіцький підкреслив, що новий контингент з 8500 осіб включає близько 400 операторів безпілотників.

Представник ГУР Андрій Черняк повідомив, що Росія веде переговори з Північною Кореєю про постачання балістичних ракет і додаткового контингенту військових. За його даними Кремль уже отримав близько 40 ракет KN-23/24.

Полковник запасу Олег Жданов заявив, що Росія залучає військових із КНДР через дефіцит резервів для поповнення втрат на фронті. За його словами, плани щодо кількості нових військових раніше зменшувалися з 2 млн до 1 млн, а нині фігурує приблизно 800 тисяч.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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