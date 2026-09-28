У мережу потрапили фото дітей пропагандистки Сімоньян: як вони виглядають

Коротко:
- Як виглядають діти Симоньян
- Чому вона показала фото
Пропагандистка Маргарита Симоньян, яка підтримує терористичне вторгнення Росії в Україну, вперше за довгий час опублікувала фото своїх дітей.
Як відомо, вона народила їх від вірменського режисера, який також ненавидів Україну і помер після тривалої коми - Тиграна Кеосаяна. Фотографії дітей довго не з’являлися на сторінках Симоньян, мабуть, задля їхньої безпеки.
Однак у своєму Telegram Сімоньян вирішила показати, як її діти готують грибний суп.
Крім того, Сімоньян опублікувала фото старшої доньки Мар’яни, яка приміряла сукню своєї матері.
У Маргарити Сімонян троє дітей від режисера Тиграна Кеосаяна: дочки Мар’яна (народилася у 2013 році) і Маро (народилася у 2019 році), а також син Баграт (народився у 2014 році).
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше шалений прихильник Путіна Сергій Соседов, який переховувався в Україні та брав участь у багатьох шоу, образив співачку Аллу Пугачову і жорстоко за це поплатився.
Раніше також знаменитий американський актор Сильвестр Сталлоне вперше зробив серію відвертих зізнань про темну сторону своєї слави. В інтерв’ю виданню The New York Times він зізнався, що ролі культових персонажів переросли для нього в нездорову зацикленість на зовнішньому вигляді.
Вас також може зацікавити:
- "І його погубила, і сама при смерті": Сімоньян публічно знищили в Росії
- "Безпілотником": на пропагандистку Сімоньян тричі скоїли замах
- Лиса, каламутні очі: пропагандистка Сімоньян зробила зізнання щодо здоров’я
Про особу: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" та пропагандистка. Дружина російського режисера та журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в’їзд до Республіки Вірменія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред