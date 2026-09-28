У мережу потрапили фото дітей пропагандистки Сімоньян: як вони виглядають

Пропагандистка та розпалювачka ненависті до українців Сімоньян показала своїх дітей.

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Маргарита Симоньян показала дітей / колаж: Главред, скріншот із відео

Коротко:

Як виглядають діти Симоньян

Чому вона показала фото

Пропагандистка Маргарита Симоньян, яка підтримує терористичне вторгнення Росії в Україну, вперше за довгий час опублікувала фото своїх дітей.

Як відомо, вона народила їх від вірменського режисера, який також ненавидів Україну і помер після тривалої коми - Тиграна Кеосаяна. Фотографії дітей довго не з’являлися на сторінках Симоньян, мабуть, задля їхньої безпеки.

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Однак у своєму Telegram Сімоньян вирішила показати, як її діти готують грибний суп.

Як зараз виглядають діти Симоньян / Фото Telegram/Маргарита Симоньян

Як зараз виглядають діти Симоньян / Фото Telegram/Маргарита Симоньян

Як зараз виглядають діти Симоньян / Фото Telegram/Маргарита Симоньян

Крім того, Сімоньян опублікувала фото старшої доньки Мар’яни, яка приміряла сукню своєї матері.

Як зараз виглядають діти Сімонян / Фото Telegram/Маргарита Сімонян

У Маргарити Сімонян троє дітей від режисера Тиграна Кеосаяна: дочки Мар’яна (народилася у 2013 році) і Маро (народилася у 2019 році), а також син Баграт (народився у 2014 році).

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Про особу: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" та пропагандистка. Дружина російського режисера та журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в’їзд до Республіки Вірменія.

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