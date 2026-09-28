Полювання на командувача СБС: Росія оцінила Бровді у 20 мільйонів - WSJ

Безпілотні системи спричиняють близько третини втрат росіян, хоча їхня чисельність становить лише 2,5 % від чисельності ЗСУ.

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Кремль полює на командувача СБС Роберта Бровді / Фото: Facebook Роберта Бровді

Про що пише The Wall Street Journal:

Росія пропонує 20 млн доларів за інформацію про Роберта Бровді

Заочний вирок у РФ - десятки років ув’язнення

СБС несуть близько третини втрат армії РФ

Країна-агресор Росія через пострадянські кримінальні мережі оголосила винагороду в 20 мільйонів доларів за інформацію про місцеперебування командувача Силами безпілотних систем ЗСУ майора Роберта Бровді з позивним "Мадяр". Журналістка Джиліан Кей Мелчіор побувала на секретному командному пункті українських операторів дронів і описала роботу підрозділів, повідомляє The Wall Street Journal.

У СБС причиною розшуку називають результативність українських дронів, через яку Кремль включив Бровді до переліку пріоритетних цілей для ліквідації. Паралельно російські суди за сфабрикованими звинуваченнями заочно визнали українського військового винним у тероризмі та призначили йому десятки років позбавлення волі.

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Сам командувач пов’язує інтерес противника з арифметикою бойових втрат.

"Сили безпілотних систем становлять лише 2,5 % від загальної чисельності ЗСУ, але на них припадає близько третини всіх втрат росіян за минулий рік", - таку пропорцію наводить Бровді.

Чохли Фарадея та затемнені скло

Рівень загрози змушує командування працювати в режимі суворої конспірації - вимоги поширюються навіть на запрошених гостей. Перед візитом журналістів попросили перевести телефони в авіарежим, а потім помістити їх у чохли Фарадея, які блокують сигнали Wi-Fi, стільникового зв’язку, Bluetooth і GPS.

До самої локації представників преси доставляли автомобілями з затемненими стеклами, щоб приховати маршрут. Місце розташування пункту описують максимально розмито - "десь на південному сході України".

"Курс обміну" не влаштовує

З початку повномасштабної війни росіяни вбили 79 бійців "Птахів Мадяра", їхні імена викарбувані на стіні біля входу в командний центр.

На день інтерв’ю співвідношення виглядало так: за кожного свого загиблого воїна СБС ліквідували або поранили 656 російських окупантів.

"Я не вважаю, що цей обмінний курс достатньо хороший", - каже "Мадяр".

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Замах на Оболенського

Як писав Главред, влітку президент України Володимир Зеленський повідомив про спробу замаху на командира 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія", Героя України Ігоря Оболенського.

Нападником виявився 69-річний мешканець Харкова, завербований представниками російських спецслужб, які, видаючи себе за співробітників СБУ, ввели чоловіка в оману та повідомили йому неправдиву інформацію про нібито співпрацю українського військовослужбовця з ворогом. Згодом для вчинення злочину йому передали вогнепальну зброю через кур’єра.

Сам Оболенський розцінив замах на нього як підтвердження своєї ефективності на полі бою.

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Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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