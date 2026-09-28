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Росія вдарила КАБами по будинках у Харкові: понад 20 постраждалих, серед них - діти

Анна Ярославська
28 вересня 2026, 07:05оновлено 28 вересня, 07:37
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Постраждав багатоквартирний будинок у Салтівському районі.
Наслідки нападу РФ на Харків 28 вересня
Наслідки атаки РФ на Харків 28 вересня / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Коротко:

  • Нічний удар КАБами по житлових районах Харкова призвів до руйнувань
  • У Салтівському районі авіабомба влучила у багатоповерховий будинок
  • Постраждали 22 людини, зокрема, вісім дітей

У ніч на 28 вересня російська армія завдала подвійного удару КАБами по двох районах Харкова. Один із "прильотів" припав на багатоквартирний будинок у Салтівському районі. Постраждало понад 20 осіб. Також наслідки зафіксовано в Київському районі.

"У результаті обстрілу двох районів міста КАБами пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

відео дня

Станом на 06:03 відомо, що постраждали 22 людини.

Росія вдарила КАБами по будинках у Харкові: понад 20 постраждалих, серед них — діти
​Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов показав фото наслідків ворожого удару в Салтівському районі Харкова.

Ворожий удар припав на другий поверх багатоквартирного будинку. Зафіксовано руйнування 2 та 3 поверхів житлового будинку.

За його словами, серед постраждалих - 8 дітей.

12-річний та 8-річний хлопчики госпіталізовані. 3-річна дівчинка, 9-річний хлопчик, 7-річна дівчинка, 10-річний хлопчик, 15-річна дівчинка та 10-річний хлопчик отримали медичну допомогу на місці.

На місці працюють підрозділи ДСНС, бригади медиків, поліція.

  • РФ атакувала Харків КАБами
    РФ атакувала Харків КАБами Фото: t.me/synegubov/26004
  • РФ атакувала Харків КАБами
    РФ атакувала Харків КАБами Фото: t.me/synegubov/26004
  • РФ атакувала Харків КАБами
    РФ атакувала Харків КАБами Фото: t.me/synegubov/26004
  • РФ атакувала Харків КАБами
    РФ атакувала Харків КАБами Фото: t.me/synegubov/26004
  • РФ атакувала Харків КАБами
    РФ атакувала Харків КАБами Фото: t.me/synegubov/26004
  • РФ атакувала Харків КАБами
    РФ атакувала Харків КАБами Фото: t.me/synegubov/26004
  • РФ атакувала Харків КАБами
    РФ атакувала Харків КАБами Фото: t.me/synegubov/26004
  • РФ атакувала Харків КАБами
    РФ атакувала Харків КАБами Фото: t.me/synegubov/26004

О 07:08 Терехов повідомив, що було зафіксовано влучання ворожої БПЛА "Молнія" у Шевченківському районі. Наслідки уточнюються.

Атака РФ на Київ 28 вересня - що відомо

Як писав Главред, вранці 28 вересня в Києві було оголошено "жовтий" рівень небезпеки через загрозу з боку дронів. Мешканців міста закликали перейти до найближчих укриттів.

В Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БПЛА. Виникла пожежа.

У Шевченківському районі БПЛА влучив в офісну будівлю.

Екстрені служби вирушають на місце події.

Атаки РФ на Харків - новини

Як писав Главред, в ніч на 26 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Харків. Щонайменше два удари зафіксовано в Київському районі, а також "приліт" у Салтівському. Чотири людини постраждали.

Виникли 3 пожежі: горів 2-поверховий житловий будинок, автомобіль та залишки раніше пошкодженої будівлі. Пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальний заклад та автомобілі.

27 серпня армія РФ атакувала торговий центр в Основ’янському районі Харкова.

Коли перехоплювачі почнуть масово збивати дрони РФ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що масове застосування дронів-перехоплювачів у великих масштабах очікується протягом найближчих кількох місяців.

За його словами, випробування нових зразків техніки зараз проводяться безпосередньо під час виконання бойових завдань. Крім того, вже є успішні результати щодо знищення повітряних цілей росіян.

"Ми ж зараз тестуємо прототипи не так, як раніше в лабораторіях, а в реальних умовах, і вони виконують свою роботу", - сказав Буданов.

Голова Офісу президента наголосив, що на даний момент ключовим завданням є суттєве розширення масштабів виробництва таких комплексів.

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Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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