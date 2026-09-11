Українська ППО майже безсила проти реактивних "Шахедів" — Жорін

За словами Жоріна, Україна фактично втратила ініціативу у сфері застосування реактивних дронів.

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Жорін заявив, що ППО майже не збиває реактивні "Шахеди" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія змогла налагодити масове виробництво реактивних "Шахедів"

Українська ППО знищує лише невелику частину реактивних "Шахедів"

Українська протиповітряна оборона поки що практично не здатна ефективно збивати російські реактивні безпілотники типу "Шахед". Про це написав заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Україна фактично втратила ініціативу у сфері застосування реактивних дронів. Водночас Росія змогла налагодити їхнє масове виробництво й активно використовує такі БПЛА проти України.

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"Ми навіть не знаємо, що з ними робити. Тобто ні дронів, ні протидії", - написав Жорін.

Він зазначив, що українські безпілотники також здійснюють польоти в напрямку Росії, проте російська сторона збиває частину з них.

При цьому ситуація з реактивними "Шахедами", за словами військового, залишається значно складнішою: українська ППО знищує лише невелику їхню частину.

Жорін вважає, що зараз необхідно зосередити зусилля одразу на двох напрямках - розробці ефективних засобів протидії реактивним "Шахедам" та створенні власного виробництва подібних безпілотників.

Чому Україна поки не встигає ефективно перехоплювати реактивні дрони

На тлі збільшення кількості швидкісних БПЛА проблема для української ППО полягає не лише в самому факті їхнього застосування. Росія адаптує засоби нападу швидше, ніж Україна встигає розгорнути нові системи захисту, тому частина наявних перехоплювачів поки не дає очікуваного результату. Заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса під час спілкування з журналістами пояснив, що українським Силам оборони потрібен час для технічного та тактичного пристосування до нового типу загрози.

"Росіяни суттєво наростили використання саме реактивних БПЛА. І їхня кількість буде далі зростати, тому що росіяни бачать їхню ефективність. Засоби нападу завжди випереджають засоби захисту. Нам, безумовно, треба буде адаптуватися. Це займе час", – пояснює Паліса.

Водночас бригадний генерал наголосив, що Україна не покладається лише на безпілотні перехоплювачі. За його словами, проти швидкісних цілей уже працюють інші компоненти протиповітряної оборони, хоча їх застосування має власні обмеження.

"Дрони-перехоплювачі, які у нас є на даний момент і які теоретично могли б перехоплювати реактивні дрони, поки що не демонструють очікуваної ефективності. Але ми розуміємо цю проблему, шукаємо варіанти її вирішення. Високу ефективність показують переносні зенітно-ракетні комплекси, різноманітні комплекси, які стоять як об'єктова протиповітряна оборона. І авіація", – повідомляє Паліса.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Українські дрони та їхнє застосування - новини за темою

Як раніше писав Главред, в Україні розробили та випробували чотири перехоплювачі, які можуть використовуватися для знищення російських реактивних безпілотників "Шахед". Про це повідомив міністр оборони України Євген Хмара. За словами глави Міноборони, українська сторона продовжує шукати ефективні способи протидії безпілотникам з реактивними двигунами.

Україна активізувала застосування безпілотників середньої дальності.

Випробування в бойових умовах автономного дрона-перехоплювача проти російських "Шахедів" успішно пройшли в Харківській області.

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Про особу: Максим Жорін Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016–2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні київського добровольчого загону ТрО "Азов - Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов - Київ", а згодом - до Окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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