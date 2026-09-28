Вибухи, 'прильоти' і пожежі: дрони масовано атакували Кубань

Відомо щонайменше про один важливий об'єкт, який атакували БпЛА.

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Над нафтобазою у станиці Павлівській здійнявся густий дим / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

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На Кубані вночі прогриміли вибухи

Внаслідок атаки є влучання по території нафтобази

Павлівська нафтобаза атакована повторно

У ніч на 28 вересня Краснодарський край країни-агресора Росії опинився під масштабною атакою безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи.

За даними керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка, вже відомо про щонайменше одну уражену ціль внаслідок нальоту БпЛА. Мова йде про майданчик Павлівської нафтобази зі зберігання та перевалки нафтопродуктів.

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"За галузевою базою, резервуарний парк - 11 резервуарів загальним обсягом близько 7 900 м³, найбільший окремий резервуар - 1 000 м³. Нафтобаза приймає й відвантажує паливо залізничним та автомобільним транспортом", - зазначив Андрющенко.

Він також зауважив, що ця нафтобаза уражена повторно. Минулого разу безпілотники атакували її у ніч на 6 липня 2024 року.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Відео наслідків атаки на Краснодарський край РФ можна переглянути у нашому Telegram-каналі за посиланням.

Можливості України щодо ударів на великі відстані по РФ зростають

Главред писав, що політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував удари України на великі відстані вглиб території Росії. Він зазначив, що такі атаки є демонстрацією західним партнерам, насамперед США, зростаючих можливостей України.

Зокрема, перші українські балістичні ракети по Росії вже полетіли, і результати хороші. Тому можливості України в цій сфері наростають, про що свідчать масовані удари по цілях РФ.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України в ніч на 26 вересня уразили оптико-механічний завод в Азові Ростовської області РФ, Ільський НПЗ у Краснодарському краї та російський ЗРГК "Панцирь-С2".

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що у ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу.

Раніше повідомлялося, що Московський нафтопереробний завод, що належить "Газпром нафта", повністю зупинив переробку нафти після української атаки дронами 20 вересня.

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Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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