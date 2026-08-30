Україна випробовує чотири перехоплювачі для боротьби з реактивними "Шахедами" - Хмара

Коротко:
- Чотири розробки пройшли випробування в польових умовах
- Завдання - масштабувати виробництво до тисяч одиниць
В Україні розробили та випробували чотири перехоплювачі, які можуть використовуватися для знищення російських реактивних безпілотників "Шахед". Про це повідомив міністр оборони України Євген Хмара в розмові з журналістами, пише LB.
За словами глави Міноборони, українська сторона продовжує шукати ефективні способи протидії безпілотникам з реактивними двигунами.
"Триває пошук способів протидії реактивним безпілотникам. Уже є чотири потенційні перехоплювачі, які можуть збивати реактивні "Шахеди", - заявив Хмара.
Міністр зазначив, що всі чотири розробки вже пройшли випробування безпосередньо в польових умовах.
Тепер, за його словами, основне завдання полягає в тому, щоб якомога швидше вдосконалити ці рішення до необхідного рівня та налагодити їхнє масове виробництво.
"Максимально швидко довести ці рішення до необхідного рівня та масштабувати виробництво до тисяч одиниць", - підкреслив Хмара.
Українські дрони та їхнє ефективне застосування - новини за темою
Як раніше писав Главред, Україна активізувала застосування безпілотників середньої дальності.
Також раніше Україна запровадила нову модель ведення війни: дронно-штурмові підрозділи, що об’єднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу.
У Міноборони зазначають, що йдеться не про окремі групи операторів, а про цілісні бойові підрозділи, де піхота, повітряні дрони та наземні роботизовані платформи працюють синхронно.
Випробування в бойових умовах автономного дрона-перехоплювача проти російських "Шахедів" успішно пройшли в Харківській області.
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Про особу: Євген Хмара
Євген Хмара - український воєначальник, генерал-майор, який з 20 липня 2026 року офіційно обіймає посаду тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони України.
До призначення в Міністерство оборони він здобув широку популярність як бойовий офіцер спецслужб і керівник СБУ.
З 2011 року служив в елітному Центрі спеціальних операцій "А" СБУ. У 2023 році очолив цей підрозділ, а в червні 2024 року отримав звання генерал-майора.
З 5 січня по 17 липня 2026 року тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України (після відставки Василя Малюка).
З початку повномасштабного вторгнення брав особисту участь у ключових спецопераціях. Керував звільненням острова Зміїний, воював у Київській та Донецькій областях. Під його керівництвом здійснювалися глибокі удари дронами по тилових військових об’єктах та НПЗ на території Росії.
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