Україна випробовує чотири перехоплювачі для боротьби з реактивними "Шахедами" - Хмара

Україна продовжує шукати ефективні способи протидії безпілотникам з реактивними двигунами.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-ispytyvaet-chetyre-perehvatchika-dlya-borby-s-reaktivnymi-shahedami-hmara-10792640.html Посилання скопійоване

Україна випробовує чотири перехоплювачі для боротьби з реактивними "Шахедами" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Коротко:

Чотири розробки пройшли випробування в польових умовах

Завдання - масштабувати виробництво до тисяч одиниць

В Україні розробили та випробували чотири перехоплювачі, які можуть використовуватися для знищення російських реактивних безпілотників "Шахед". Про це повідомив міністр оборони України Євген Хмара в розмові з журналістами, пише LB.

За словами глави Міноборони, українська сторона продовжує шукати ефективні способи протидії безпілотникам з реактивними двигунами.

відео дня

"Триває пошук способів протидії реактивним безпілотникам. Уже є чотири потенційні перехоплювачі, які можуть збивати реактивні "Шахеди", - заявив Хмара.

Міністр зазначив, що всі чотири розробки вже пройшли випробування безпосередньо в польових умовах.

Тепер, за його словами, основне завдання полягає в тому, щоб якомога швидше вдосконалити ці рішення до необхідного рівня та налагодити їхнє масове виробництво.

"Максимально швидко довести ці рішення до необхідного рівня та масштабувати виробництво до тисяч одиниць", - підкреслив Хмара.

Євген Хмара / Інфографіка: Главред

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Українські дрони та їхнє ефективне застосування - новини за темою

Як раніше писав Главред, Україна активізувала застосування безпілотників середньої дальності.

Також раніше Україна запровадила нову модель ведення війни: дронно-штурмові підрозділи, що об’єднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу.

У Міноборони зазначають, що йдеться не про окремі групи операторів, а про цілісні бойові підрозділи, де піхота, повітряні дрони та наземні роботизовані платформи працюють синхронно.

Випробування в бойових умовах автономного дрона-перехоплювача проти російських "Шахедів" успішно пройшли в Харківській області.

Вас може зацікавити:

Про особу: Євген Хмара Євген Хмара - український воєначальник, генерал-майор, який з 20 липня 2026 року офіційно обіймає посаду тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони України. До призначення в Міністерство оборони він здобув широку популярність як бойовий офіцер спецслужб і керівник СБУ. З 2011 року служив в елітному Центрі спеціальних операцій "А" СБУ. У 2023 році очолив цей підрозділ, а в червні 2024 року отримав звання генерал-майора. З 5 січня по 17 липня 2026 року тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України (після відставки Василя Малюка). З початку повномасштабного вторгнення брав особисту участь у ключових спецопераціях. Керував звільненням острова Зміїний, воював у Київській та Донецькій областях. Під його керівництвом здійснювалися глибокі удари дронами по тилових військових об’єктах та НПЗ на території Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред