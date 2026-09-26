У Києві гриміли вибухи, РФ била дронами: що відомо про поранених і 'прильоти'

У Соломенському районі БПЛА впав на відкритій території. В результаті вибухової хвилі пошкоджено 5-поверховий будинок - вибито вікна, пошкоджено фасад.

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У Києві пролунали нові вибухи / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Пошкоджено житлову забудову в Соломенському та Шевченківському районах

В результаті атаки БПЛА постраждала жінка

В результаті атаки російських безпілотників у столиці зафіксовано пошкодження житлової забудови в Соломенському та Шевченківському районах Києва.

"У Соломенському районі БПЛА впав на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено 5-поверховий будинок - вибито вікна, пошкоджено фасад будівлі. У Шевченківському районі, за попередніми даними, БПЛА влучив у незаселений житловий будинок", – повідомив мер Києва Віталій Кличко. відео дня

Інформація про можливих постраждалих уточнюється. Екстрені служби працюють на місцях подій.

/ Главред

Подробиці удару РФ по Києву

У ДСНС України повідомили про одну постраждалу внаслідок удару РФ по Києву.

Повідомляється, що жінка постраждала внаслідок ворожого нападу. У Солом’янському районі внаслідок російського обстрілу пошкоджено фасад п’ятиповерхового житлового будинку. На місці також працювала аварійна газова служба.

"Рятувальники розблокували двері, пошкоджені вибуховою хвилею. Постраждалу жінку передали медикам. У Шевченківському районі внаслідок атаки безпілотника сталася пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 30 квадратних метрів", - йдеться в повідомленні.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, Росія атакувала західні області України. Поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин" у Волинській області російський безпілотник влучив у автозаправну станцію. Після удару на території АЗС спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, російські безпілотники атакували Тернопіль. У місті прогриміла серія вибухів, є влучання в об’єкти інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську внаслідок атаки РФ пошкоджено багатоквартирний будинок, за попередніми даними, одна людина отримала травми. У Хмельницькій області уламки збитого російського дрона впали на територію підприємства, де виникла пожежа.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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